政府擬68億元收購宏福苑7座業權 何永賢向居民派定心丸：不涉及法團戶口及維修基金餘款
更新時間：11:42 2026-03-26 HKT
發佈時間：11:42 2026-03-26 HKT
發佈時間：11:42 2026-03-26 HKT
政府早前公布宏福苑居民安置方案，擬用68億元收購宏福苑7座單位的業權。房屋局局長何永賢表示，政府收購業權，不涉及法團戶口及維修基金餘款。
何永賢今(25日)在社交平台表示，由房屋局統籌、超過100人的跨部門「解說專隊」，由3月2日起，透過「一戶一社工」的轉介，開始聯繫宏福苑各戶業主，詳細解釋長遠居住安排中各個選項的具體內容，並解答業主的疑問。目前有關工作正在進行中。
她指，有部分業主查詢，若向政府出售業權，宏福苑法團戶口及維修基金戶口中的餘款會何去何從。合安管理有限公司作為法團管理人，亦有向政府反映業主的查詢和意見。
何永賢向居民派定心丸，指特區政府從來不打算買入法團戶口及維修基金的餘款，相關權益會保留給業主。特區政府在宣布宏福苑長遠居住安排方案時，已清楚表明，政府收購宏福苑受大火損毁的七座樓宇業權時會一併收購的，是大廈火險有可能作出的賠償，並因而承擔在法律程序和處理時間上的複雜性和不確定性。
何永賢稱，局方正準備草擬收購業權所需的法律文件，並且清楚列明收購業權以及相關各權益事項。「解說專隊」會持續支援，屆時繼續向業主解說有關內容。
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