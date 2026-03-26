全民國家安全教育日︱消防及救護學院4.12舉行開放日 入場券即日起可申請（附申請方法）

下月15日是第11個「全民國家安全教育日」。消防處指，將於4月12日（星期日）在將軍澳消防及救護學院舉行開放日，加深市民對國家《憲法》、《基本法》和《香港國安法》的認識，以及介紹消防處在維護國家安全、公共秩序及安全的工作和人員的培訓。

開放日的參觀時間為上午10時至下午2時。市民須憑票入場（3歲或以下嬰幼兒無需門票）。

重溫去年開放日情況：

國安教育日︱有車輛巡遊、聯合救援示範等豐富節目

處方指，開放日節目包括介紹消防處維護國家安全領域工作、消防及救護車輛巡遊、聯合救援示範、訓練設施展覽、裝備和特別車輛展示、防火安全教育展覽、攤位遊戲和消防工作犬示範。屆時消防及救護教育中心暨博物館亦會開放予市民參觀。

有興趣的市民，即日（3月26日）起至3月29日，可透過消防處流動應用程式申請二維碼入場券，每人最多可申請4張。抽籤結果將於4月1日經該程式通知中籤者。