Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

全民國家安全教育日︱消防及救護學院4.12舉行開放日 入場券即日起可申請（附申請方法）

社會
更新時間：09:28 2026-03-26 HKT
發佈時間：09:28 2026-03-26 HKT

下月15日是第11個「全民國家安全教育日」。消防處指，將於4月12日（星期日）在將軍澳消防及救護學院舉行開放日，加深市民對國家《憲法》、《基本法》和《香港國安法》的認識，以及介紹消防處在維護國家安全、公共秩序及安全的工作和人員的培訓。

開放日的參觀時間為上午10時至下午2時。市民須憑票入場（3歲或以下嬰幼兒無需門票）。

重溫去年開放日情況：

國安教育日︱有車輛巡遊、聯合救援示範等豐富節目

處方指，開放日節目包括介紹消防處維護國家安全領域工作、消防及救護車輛巡遊、聯合救援示範、訓練設施展覽、裝備和特別車輛展示、防火安全教育展覽、攤位遊戲和消防工作犬示範。屆時消防及救護教育中心暨博物館亦會開放予市民參觀。

有興趣的市民，即日（3月26日）起至3月29日，可透過消防處流動應用程式申請二維碼入場券，每人最多可申請4張。抽籤結果將於4月1日經該程式通知中籤者。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚生活4點細節「形成舒服節奏」 網民同感：真的好愛香港
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節 網民同感：真的好愛香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
前TVB「綜藝女神」經歷失婚渴求母子戀 脫去背心真空上陣 超震撼上圍雙手遮唔晒
前TVB「綜藝女神」經歷失婚渴求母子戀 脫去背心真空上陣 超震撼上圍雙手遮唔晒
影視圈
15小時前
東張西望｜八旬老婦上網識到美國首富馬斯克？為名車禮物過數5萬  狂鬧兒子：錢使晒我嘅事
東張西望｜八旬老婦上網識到美國首富馬斯克？為名車禮物過數5萬  狂鬧兒子：錢使晒我嘅事
影視圈
11小時前
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
飲食
2026-03-24 15:48 HKT
澳門消委會評測15款衛生卷紙 這3款柔軟度高/觸感舒適 4款易塞馬桶？
澳門消委會評測15款衛生卷紙 這3款柔軟度高/觸感舒適 4款易塞馬桶？
食用安全
22小時前
星島申訴王 | 德福五屍命案凶宅230萬拍賣 「鬼王」到場爭奪 僅4口價即告流拍
01:53
星島申訴王 | 德福五屍命案凶宅230萬拍賣 「鬼王」到場參與 僅4口價即告流拍
申訴熱話
16小時前
58歲港產片艷星大腸癌末期 透露病情癌細胞已擴散至腹膜 劇痛瀕死醫生提供兩選擇
58歲港產片艷星大腸癌末期 透露病情癌細胞已擴散至腹膜 劇痛瀕死醫生提供兩選擇
影視圈
22小時前
身家豐厚住私樓 港媽為18歲仔「鋪路」申居屋兼排公屋 網民神回覆竟叫她做「這件事」｜Juicy叮
身家豐厚住私樓 港媽為18歲仔「鋪路」申居屋兼排公屋 網民神回覆竟叫她做「這件事」｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
伊朗局勢｜傳美伊最快周四會談 特朗普：伊朗已同意永不擁有核武｜持續更新
02:06
伊朗局勢｜伊朗外長：目前無意會談 白宮威脅「切勿誤判」｜持續更新
即時國際
3小時前
94歲胡楓罕談身家！靠太太一句話走出事業低谷 親解與李小龍真實關係：佢成日叫我打佢
94歲胡楓罕談身家！靠太太一句話走出事業低谷 親解與李小龍真實關係：佢成日叫我打佢
影視圈
15小時前