宏福苑聽證會｜競委會：不排除出現兩個或以上圍標集團 圍標涉欺詐 勿罰款了事︱持續更新

大埔宏福苑火災獨立委員會，今日（26日）舉行第4日聽證會。根據委員會公布的作供時間表，今日將有9名宏福苑居民及2名外牆清潔工人被傳召作證人。

9名宏福苑居民包括吳靄詩、王嘉婉、冼善卿、陳全、張次濂、鄭敬熙、阮仲文、文家峻及羅曉琪。至於外牆清潔工人黃足蓮及海德營造工程有限公司外牆清潔工人姚順友亦會在聽證會上發言。

3月26日聆訊重點：

有宏昌閣低層住戶稱，棚架位置垃圾堆積，經常聽到物品跌落，平台位置有煙頭和建築廢物。

首名致電999的居民稱，報警時聽到的是「線路繁忙」，直言沒想過會如此。

居民陳全指兩次見工人吸煙，首次是工人開鏟車運送物料時「擔住口煙」，另一次是工人在大廈地下吸煙

居民冼善卿用腳踢門助消防員辨認位置，指大埔區議員黃碧嬌曾提出繳付法律訴訟糾紛費用

競委會指不排除宏福苑出現兩個或以上圍標集團，亦不排除會就此檢控，希望外界有耐性。

居民張次濂單位來等候5小時始獲救 開門一刻見消防員如見天使

居民陷險境憶獲救過程 開門見消防員如見天使

【12:57】居於宏福苑宏泰閣1006室的張次濂，與太太和19歲兒子同住，1983年第一手遷入宏福苑至今。火警當天，他與太太兩人在家中，事發時在家午睡，下午3時7分收到朋友WhatsApp發來照片，指「宏福苑好大煙」。他到窗戶查看，看見宏昌閣和宏盛閣方向的大型垃圾收集站著火，並有兩輛消防車著燈，當時沒有警鐘聲，故以為燒垃圾站，但發現宏昌閣有火舌飄過，其單位窗外著火，便馬上著妻子取水，他爬出窗外在棚架上救火，看見旁邊1005單位廁所窗外位置著很大火，1007單位棚網亦著火，而他頭上亦有很多火舌跌落，他頭髮被燒焦少許，遂向妻稱「不行了，要走了」，決定逃生。

會上播出由張次濂收到WhatsApp訊息後查看時拍攝的片段，片中拍攝到隔棚網看到垃圾站著火，並聽見張稱「哎啊，我哋出面著火，媽咪（太太），攞水嚟，畀我救」，「攞水嚟，打去管理處」。

他又稱，發現不能撲滅火勢後便決定與太太逃生，離開時走廊完全沒有煙，而他想起旁邊1005單位新搬來的女住客行動不便，故拍門與女住客一起逃生，原想沿防煙門離開，惟鄰居開門見後樓梯的煙似「雪糕捲上來，好大煙」，他又著太太到另一邊樓梯嘗試逃生，但太太開門後回頭稱「好大煙」，亦見到煙在太太身後飄來。當知悉兩條樓梯皆有煙，遂與女住客共3人退回單位內，其時為下午3時17分，在單位內用水淋濕外牆樓下，希望火勢不會蔓延入單位，其後單位停電和停水，單位內只餘一桶水，三人關閉窗戶，坐在廳中等候救援。

三人均多次致電999，消防人員亦有回應，3人大約一小時內收到4至5次回覆，詢問現況和保持聯絡。他稱，當時家中好大煙，已塞門縫，但仍有黑煙從廚房排氣扇或抽油煙機湧入。張太太遂建議自己到廁所暫避，張本人與女鄰居到睡房躲避，當時環境很黑，濕水毛巾濕水亦很快乾，等待救援。

他稱，大約到6時半，他已感到絕望和放棄，女鄰居亦說「張生，我好辛苦，我唞唔到氣」，他回應「我都好辛苦」，在廁所的太太則在祈禱「我們一定得救」。消防亦曾致電問單位內有幾多人，他一度發脾氣稱，「已死43人，你再不上來，就加多3個人上去」。

至晚上約8點，他聽到有敲門聲，但當時感到很累，不想應門，仍摸黑扶鋼琴、餐桌到門口，觸門燙手，開門後形容「有幾位天使喺度，原來是消防員頭頂的燈，以為死了，為何會看見天使」。消防員問有沒有人受傷，誰走先，最終先救太太，再救女鄰居。他向消防員表示，「你有沒有氧氣，我唞不到氣，好辛苦」，消防員給他臉罩，著他爬上其背上，但他手腳無力，消防員亦無力，落幾級已跌低，牆身發熱，觸手發燙，無法攀扶，至今場景歷歷在目。

他又指，逃生時感到很累和睏，一度想叫消防員放下他，「只想睡覺，很睏」，最終消防人員救出他。他感謝消防員，讚對方很好勇敢。

電梯口氣窗長年打開 相信煙從氣窗傳來

杜淦堃問及他知否煙如何進入樓梯，他指，電梯口有氣窗，大部分時間打開，相信因走廊悶熱而打開，估計煙是經氣窗飄入。

曾任職工程人員的張次濂曾向新法團提出，8座樓一次過圍網，做法十分危險，因為會「火燒連環船」，曾提出分期做，亦提出「生口」不安全。他指出，太太跑樓梯健身時，發現10樓和11樓梯間的「生口」，有可樂樽中有煙頭，樓梯門亦有煙味。他曾向宏業反映，亦指發現棚架位有煙盒，很危險，對方回覆指可能是樓上有人食煙。另外，他亦曾向宏業提出發泡膠問題。

張又希望，委員會可反映事實，找出真相，希望政府面對事件，因為過去投訴多次，宏福苑家破人亡，代價很大。他又呼籲宏福苑居民振作，度過難關。他又稱，現時接受精神科治療，已不能兼職，太太亦無法再教瑜珈，事件對他影響很大。他感謝消防員的救援和傳媒報道。他最後指，今天不想受訪，不想再次受傷害，形容事件對宏福苑居民是傷害，希望可以安靜離開，日後適合時才重提事件。

【12:59】陸啟康表示，證人作供是活生生的故事，給證供不容易，證人給予證供是沉重負擔，希望傳媒對作供證人敏感一些，若證人不想接受訪問，就不要騷擾他們。他又感謝各證人，指其證供對委員會有很大幫助。

相關新聞：

競委會入稟起訴「圍標」集團 涉全港11屋苑及大廈共7億工程 集團欲包攬全港1/4大維修市場佔有率

競委會入稟控告「維修圍標集團」 涉11屋苑包括宏福苑 即睇涉案公司及人士全名單

競委會：不排除宏福苑出現兩個或以上圍標集團

【12:54】競委會代表李曉亮陳詞，指昨日起訴樓宇維修的「圍標」集團，涉及6個實體公司，指控合謀定價和瓜分市場等行為，答辯人現時未有機會抗辯，但競委員會拭目以待，想了解為何「收功課」、「交功課」、為何有「主角」幫手，為何會收到價格提示等。

李曉亮又指，若競委會說法屬實，將會是首宗檢控圍標集團，而集團牽涉的11個招標中，涉及7億元。他指，招標者若想保障招標過程，可要求投標者聲稱沒有合謀，而今次招標者要求投標者聲明不合謀，若透過虛假陳述中標，就有機會串謀詐騙。他重申，生意人不可以透過虛假陳述取得生意，是不言自明的道理。

對於檢控中沒有包括鴻毅和宏業，李曉亮表示，現階段就宏福苑事件調查未完結，不排除出現兩個或以上的圍標集團，亦不排除未來會再有檢控，希望市民大眾和委員會給予耐性。圍標除罰款外，亦有機會涉及虛假陳述或串謀詐騙。

李曉亮續稱，事件已到轉捩點，過去坊間有說法指圍標只屬民事，今天已不適用，遊戲規則已改變；競委會狀書將交涉事各方。委員會主席陸啟康提醒，現階段只是調查和檢控，未能未審先判，又相信競委會調查會有困難，希望有結果。

居民曾發現天井有發泡膠及垃圾 投訴後有情況有改善

【12:53】居住宏泰閣108的鄭敬熙表示，由於太太身在內地、兒子亦在朋友家中，事發當日只有自己和狗隻在宏福苑現場。他發言時表示，2024年復活節前後、12月29日前後發現天井有發泡膠及垃圾的情況，自己曾2至3次以whatsapp形式向一名何先生反映，希望工人下班前可以清理，對方最終亦將垃圾處理。

杜問及過去是否看見有工人抽煙，鄭敬熙表示沒有，但指出工人工作期間產生不少塵埃，形容「好似係沙漠咁唞唔到氣」。他又指，大火當日發泡膠仍然封住窗戶。

鄭敬熙表示，希望委員會為死者找出真相，並鼓勵宏福苑居民振作起來，願死者安息，冀避免同類型事情再發生。

居民指消防警鐘未有響起 管理處職員亦未提醒有火警發生

【12:03】居住在宏昌閣605的陳全表示，自己與妻子同住，他提到事發當日上午8時至9時留意到外面有聲音，隨後見到有工人鋪紙皮石。陳向工人提問何時完成元工程，工人回覆指「我哋4個人做一日就完成。」他續指，自己下午2時51分聞到有煙味，隨即致電管理處，希望可以了解發生什麼事，隨後亦有致電999報告。他提到，由外面傳入廚房的煙由白色轉為黑色，亦聽到有人說「快啲走。」

陳全表示，自己立即離開單位後防火梯看到有煙霧，「自己的眼鏡、鎖匙都冇拿就走」。他隨即從 6 樓走樓梯下樓，途中遇到幾位街坊便一同逃生，中途亦有街坊不適，他過去扶著街坊。在下樓期間，他未聽曾到有火警鐘聲，到大堂後，發現10個人都沒有，直言「好難忘記呢個畫面。」

陳全亦指，自己見過工人在工作期間吸煙，一次是開鏟車運送物料時「擔住口煙」，另一次是在大廈地下吸煙，認為承辦商監管有問題，直言「睇到都檸檸頭」。他亦指，逃離過程中完全沒聽到警鐘聲、人叫聲或火警提示，認為管理處應拿大聲公叫人逃離，消防警鐘未有響起，導致居民無信息，造成嚴重死傷，日後大廈維修時需作出檢討。

他指，今次事件反映大廈維修大廈維修需檢討，要做足預防，指可以考慮用器材或設施替代警鐘，防止同類事件發生，又指現時本港高樓大廈的防火措施和設施是否足夠，建築處等部門應重視。

他最後指，有相熟居民在社區會堂由下午3點等到夜晚，稱「先生都冇出現過，以前見到一家三口，好開心，小朋友讀緊中學，依家已經再等唔到呢個畫面，好傷感。」

宏福苑聽證會｜年長居民逃生遇遺體 消防先搬走：佢哋唔想遺體被蹂躪

【11:20】宏福苑居民冼善卿與細女同住於宏泰閣1406室，約於20年前曾擔任三屆法團委員會司庫。她稱，大火當天在家中整理紙張、膠袋、鋁罐，準備到大埔街市流動回收站回收，準備外出時看見門外有一縷縷黑煙，便關門想用毛巾堵塞門縫，但因門縫高，不敢爬高攝門縫，危急中想到用家中抽油煙機、抽氣扇和開風扇吹走黑煙，看見黑煙吹出窗外，遂並在家中靜待消防員救援。

她又稱，記憶中是在下午1至2時發現黑煙，但相信是記錯時間，後來在代表委員會的資深大律師杜淦堃協助下，推斷是大約2時開門發現黑煙。她續指，在家中廁所位置亦發現有煙吹入，期間用水淋竹棚和用噴水壼噴棚網，並慶幸單位外的棚網沒有在颱風中損毀，故仍是具阻燃性的舊棚網，又看見其他大廈有竹棚塌下。

她曾致電管理處，但無人接聽，其後致電「十次八次」999均有人接聽，因多親戚來電，不知道曾有消防搜救，其後有警員回電平伏她情緒，着她聽到「嗶嗶」聲便開門，但她開門只見一片漆黑，有濃煙便重新關門，電話再響，該警員再著她細心聽「嗶嗶」聲，她便大力用腳踢門，協助對方辨識其位置。

大埔區議員黃碧嬌。資料圖片

憶早年法團爭議：黃碧嬌曾提出繳付法律訴訟糾紛費用

她稱，入門的四位消防員驚歎她家中沒有煙，她解釋用了不同方法吹走黑煙。消防員又告知她要行十四層落街，又提醒她「十二樓有大公仔，要蹺過」，她思疑是有遺體，行出去後環境很黑，看見旁邊單位正在燃燒，燒出一個洞，亦感到熱度。到十二樓時跨過「大公仔」，消防員對她說「你安全了」，後面兩個消防員亦帶走遺體。她感謝消防員帶走遺體，避免遺體再遭蹂躪，亦感謝接線的警員撫平其情緒。她稱，這段大火經歷是是她一生中會永遠記得，認為救援人員是香港的驕傲。

入住四十年的她又讚宏福苑環境很好，通道清涼，有三個兒童遊樂場，兩個籃球場，有兩個有器械的訓練場地，部分設施是她擔任法團成員時籌建。

她又補充，擔任法團時「有奇怪的事無法忘記」，例如曾有人向她建議大廈要以淡水沖廁，亦曾有人稱要為宏福苑各大廈各自成立共八個立案法團，因為若工程額不足五十萬元，便不用報告政府，令她感到好奇。她又指，亦有人曾控告法團前主席貪污，她向對方解釋時任主席只是執行會員大會決定，若提告便要告法團，對方堅持控告並敗訴，最終卻沒有支付堂費，區議員黃碧嬌最後向她稱會代對方繳付律師費，但冼認為黃碧嬌不應該代對方繳付。最終黃碧嬌有協助繳付。

委員會主席陸啟康讚她亦是香港的驕傲，在危急中想到方法吹走黑煙，並在聽證會中帶出正能量。

宏福苑聽證會｜宏昌閣低層住戶：棚架位置垃圾堆積 常聽到物品跌落

【10:45】居於宏昌閣1005室的王嘉婉表示，她與家人2016年底至2017年初起在此居住。她表示，自己未曾見過維修工人吸煙，惟偶爾會聞到煙味，亦未有就此作出投訴。維修期間，她曾見到相關告示板上貼有通告。

王嘉婉稱，當日下午2時50分聽到工人提及發生火警。她開窗查看，聞到有少量煙味，隨即關窗準備離開。逃生期間，她在門口遇到一名男子，下樓時有對面單位住戶開門，表示已聯絡管理處。她提到自己有報警，但直言「聽到嘅係線路繁忙，我真係等咗好耐，真係冇諗過打999會係線路繁忙。」

委員會資料顯示，王嘉婉是首名致電999的居民。

王嘉婉指，其後於2時55分到達公園致電家人，再前往廣福邨廣祐樓13樓的親人家中。她指出，廣祐樓13樓可望見宏昌閣，當時目睹火勢越過圍牆，消防員開始灌救，但「啲水去唔到2樓」最終整棟大廈起火，並波及鄰近大廈。王嘉婉希望委員會可以找到起火的原因，又指對當日救火時「水不夠」的情況表示疑惑。

【10:27】獨居於宏昌閣305室的吳靄詩，在代表委員會的資深大律師杜淦堃引導下表示，她於1983年11月遷入宏福苑，火警發生當天，早上七時多離家，下午兩時許在沙田第一城搭小巴回家，在小巴上聽到司機指宏福苑火警，約下午三時在車上見到住家方向的天空多濃煙。

她平日在家中應看到宏昌閣天井平台，但她指，維修期間看不到一樓平台，因為每層均有棚架，讓工人在建築物上行走，且位置多垃圾，因為每天都聽到有物品跌落，相信是石屎碎片、建築材料著地，自大維修開始已經出現。她又指，雖看不到平台位置有工人，但每日都聽到有人聲從天井平台傳出。

她又指，雖看不到有工人吸煙，但從家中各窗戶和大門聞到煙味吹入，而在大維修前很少出現有煙吹入。在維修期間，她看見有煙頭和建築廢物在平台位置，「廚房、玄關、廳的窗戶伸頭出窗便會見到建築廢物」，掛於竹棚之間或窗台，包括有竹枝、發泡膠、黑色膠帶、紙皮等，在宏福苑竹棚與外牆之間的地下位置亦有廢物。她在火災前數天亦看見廢物，「每朝八時許便聽到有很多東西跌落」。

防煙門方面，她稱後樓梯防煙門通常可以打開，不見有鎖，但大堂地下有防煙門曾經推不開，「試過一兩次（推不開門）」。

【10:15】委員會主席陸啟康表示，今日會議較原定時間遲開始，原因是由於證人安排上需要花點時間，稱：「我哋係可以理解嘅。」

記者：黃子龍、曾偉龍

攝影：劉駿軒