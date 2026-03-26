天氣｜回南天殺到 天文台料未來九天濕度最高95% 周末起連續八日有驟雨

一股較潮濕的偏東氣流正影響廣東東部沿岸。根據天文台九天天氣預報，較潮濕的偏東氣流會在未來一兩日影響廣東東部沿岸，加上偏南氣流會在下周初逐漸影響華南沿岸，有幾陣驟雨，而低壓槽會在下周為華南帶來驟雨，內陸地區有雷暴。未來九天最高濕度均達95%，周六（28日）起連續8日有一兩陣雨。

天文台預料，今日（26日）天氣大致多雲，初時有一兩陣微雨，下午短暫時間有陽光，氣溫介乎23°C至27°C，吹輕微至和緩東至東南風。

根據天文台九天天氣預報，較潮濕的偏東氣流會在未來一兩日影響廣東東部沿岸，部分地區有薄霧，明日（27日）氣溫介乎23°C至28°C；周六（28日）起有一兩陣雨，氣溫介乎22°C至26°C，未來九天最高濕度均達95%。

下周天氣炎熱有幾陣驟雨

而偏南氣流會在下周初逐漸影響華南沿岸，該區天氣炎熱，亦有幾陣驟雨，下周一（30日）起連續4天，最高氣溫達29°C。天文台又預料低壓槽會在下周為華南帶來不穩定天氣，內陸地區有雷暴。