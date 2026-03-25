亞洲50最佳餐廳︱香港餐廳囊括首兩名 逾200間納多個國際美食榜 印證香港「美食之都」地位

「亞洲50最佳餐廳」頒獎典禮首度在港舉行，今日（25日）公布排名，本港餐廳勇奪排行榜首兩名，當中第一位為「大班樓」（The Chairman），第二位為「永」（Wing）。旅發局主席林建岳表示，連同其他國際美食榜，香港已有逾200間餐廳上榜，印證香港「美食之都」的地位。

「亞洲50最佳餐廳」頒獎典禮首度在港舉行。

頒獎典禮首在港舉行 港餐廳奪佳績

林建岳感謝「亞洲50最佳餐廳」頒獎典禮首次選址香港舉行，認為這場國際盛事充分肯定了本地餐飲界的非凡成就。他對香港餐廳在典禮上取得驕人成績感到非常高興。

林建岳指出，連同早前公布的《香港澳門米芝蓮指南2026》及《黑珍珠餐廳指南》，香港已有超過200間餐廳列入各大國際美食榜，足以印證香港作為亞洲「美食之都」的地位。

林建岳（左）指香港獲得如此榮譽印證香港「美食之都」的地位。

邀海外名廚探索地道美食

林建岳表示歡迎參與此次頒獎典禮的亞洲名廚及餐飲界精英蒞臨香港，並誠邀他們跟隨涵蓋全港各區的「香港好味」名廚精選美食指南，細味香港獨特而多元的餐飲魅力。

繼去年支持「世界 50 最佳酒吧」頒獎禮在港舉行，旅發局今年首度成功將「亞洲 50 最佳餐廳」頒獎典禮帶到香港，活動匯聚來自全球逾千名餐飲業代表、名廚及傳媒等。

大班樓創辦人葉一南表示，第二次獲選為『亞洲最佳餐廳』是團隊的莫大榮耀，能夠在主場香港立下這個里程碑，更加是意義非凡。他說：「這份肯定，加上香港餐廳在 今年榜單所創下的驕人成績，反映當今香港餐飲文化的深度與多元性。我們很榮幸能夠以此方式代表我們的城市，並繼續分享塑造本地菜系的傳統與故事。」

連同「亞洲 50 最佳餐廳」第 51 至 100 位名單，香港共有 10 間餐廳打入亞洲 100 強， 當中 6 間躋身頭 50 位，除了首兩席的大班樓及永，Neighborhood（第 24 位）、Estro（第 32 位）、Caprice（第 35 位）及 MONO（第 46 位）亦榜上有名。其餘四間上榜餐廳分別為 Ta Vie（第 68 位）、Vea（第 70 位）、Andō（第 88 位）及 Amber（第 90 位）。

此外，剛公佈的《黑珍珠餐廳指南》中，香港上榜餐廳增至 39 間，比去年多；《香港澳門米芝蓮指南 2026》亦已出爐，今年共有 77 間餐廳奪星，數目亦較去年增加，充分反映香港餐飲文化的世界級水準。