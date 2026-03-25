鄧炳強樂見香港品牌打入大灣區甚至東南亞市場 相信必定能走得更遠｜Kelly Online

保安局局長鄧炳強今日（25日）在社交平台發文，指晚上出席了一個集合了多間香港品牌企業的活動，深深感受到各企業家全力支持「香港製造」的精神。樂見本港品牌除鞏固本地市場外，亦努力打入大灣區，甚至東南亞市場。他讚揚活動非常有特色，凝聚了業界前進的信心。

鄧炳強表示，會全力支持香港品牌努力打入大灣區，甚至東南亞市場。他相信，香港品牌的力量必定可以走得更遠。

保安局局長鄧炳強。鄧炳強FB圖片

保安局局長鄧炳強晚上出席了一個集合了多間香港品牌企業的活動。鄧炳強FB圖片

讚青年企業家活動富創意

鄧炳強指，該次活動由青年企業家Issac籌辦。他提及，去年七一曾到訪其餐廳而認識對方，並形容他為年輕有為的創業家。

保安局局長鄧炳強（左）。鄧炳強FB圖片

鄧炳強（中）表示要全力支持，香港品牌努力打入大灣區，鄧炳強FB圖片

鄧炳強讚揚該活動的安排非常有特色，場內設有多個攤檔，讓參與者能親身體驗香港品牌的風味，形容活動「玩味十足，創意無限」，不單展現了香港品牌的實力，更凝聚了大家前進的信心及動力。