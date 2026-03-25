Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄧炳強樂見香港品牌打入大灣區甚至東南亞市場 相信必定能走得更遠｜Kelly Online

社會
更新時間：22:01 2026-03-25 HKT
發佈時間：22:01 2026-03-25 HKT

保安局局長鄧炳強今日（25日）在社交平台發文，指晚上出席了一個集合了多間香港品牌企業的活動，深深感受到各企業家全力支持「香港製造」的精神。樂見本港品牌除鞏固本地市場外，亦努力打入大灣區，甚至東南亞市場。他讚揚活動非常有特色，凝聚了業界前進的信心。

鄧炳強表示，會全力支持香港品牌努力打入大灣區，甚至東南亞市場。他相信，香港品牌的力量必定可以走得更遠。

保安局局長鄧炳強。鄧炳強FB圖片
保安局局長鄧炳強。鄧炳強FB圖片
保安局局長鄧炳強晚上出席了一個集合了多間香港品牌企業的活動。鄧炳強FB圖片
保安局局長鄧炳強晚上出席了一個集合了多間香港品牌企業的活動。鄧炳強FB圖片

讚青年企業家活動富創意

鄧炳強指，該次活動由青年企業家Issac籌辦。他提及，去年七一曾到訪其餐廳而認識對方，並形容他為年輕有為的創業家。

保安局局長鄧炳強（左）。鄧炳強FB圖片
保安局局長鄧炳強（左）。鄧炳強FB圖片
鄧炳強（中）表示要全力支持，香港品牌努力打入大灣區，鄧炳強FB圖片
鄧炳強（中）表示要全力支持，香港品牌努力打入大灣區，鄧炳強FB圖片

鄧炳強讚揚該活動的安排非常有特色，場內設有多個攤檔，讓參與者能親身體驗香港品牌的風味，形容活動「玩味十足，創意無限」，不單展現了香港品牌的實力，更凝聚了大家前進的信心及動力。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚生活4點細節「形成舒服節奏」 網民同感：真的好愛香港
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節 網民同感：真的好愛香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
飲食
2026-03-24 15:48 HKT
星島申訴王 | 德福五屍命案凶宅230萬拍賣 「鬼王」到場爭奪 僅4口價即告流拍
01:53
星島申訴王 | 德福五屍命案凶宅230萬拍賣 「鬼王」到場參與 僅4口價即告流拍
申訴熱話
5小時前
星鑽服務大獎2025｜專業評審團大讚得獎企業表現出色 建議香港服務業趕上創科步伐
企業資訊
7小時前
58歲港產片艷星大腸癌末期 透露病情癌細胞已擴散至腹膜 劇痛瀕死醫生提供兩選擇
58歲港產片艷星大腸癌末期 透露病情癌細胞已擴散至腹膜 劇痛瀕死醫生提供兩選擇
影視圈
12小時前
94歲胡楓罕談身家！靠太太一句話走出事業低谷 親解與李小龍真實關係：佢成日叫我打佢
94歲胡楓罕談身家！靠太太一句話走出事業低谷 親解與李小龍真實關係：佢成日叫我打佢
影視圈
5小時前
月入逾$5萬已婚港男 享受不求上進生活 準時放工食兩餸飯 講金句為財富自由下新定義｜Juicy叮
月入逾$5萬已婚港男 享受不求上進生活 準時放工食兩餸飯 講金句為「財富自由」下新定義｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-24 13:28 HKT
星鑽服務大獎2025｜《星島日報》星鑽服務大獎2025表揚業界優秀表現 星鑽20載見證服務業輝煌成就 持續創新迎接AI大時代
企業資訊
6小時前
鄧兆尊首爆曾玩「多人運動」：表現好唔好都死 披露曾當夜總會經理 自詡應當《夜王》顧問
鄧兆尊首爆曾玩「多人運動」：表現好唔好都死 披露曾當夜總會經理 自詡應當《夜王》顧問
影視圈
6小時前
入境處自助服務站加設新功能！換領身份證／特區護照更方便 即睇地址/時間
入境處自助服務站加設新功能！換領身份證／特區護照更方便 即睇地址/時間
生活百科
2026-03-24 13:52 HKT