油價飆升｜運物局 : 本周內約見本地航空公司及貨運業界代表 就貨運燃油附加費調整溝通

中東局勢緊張，導致國際油價急升。運輸及物流局局長陳美寶表示，維持香港作為國際航空樞紐及物流中心的競爭力至關重要。她早前已約見本地航空公司表達對燃油附加費加幅的關注，並要求航空公司與業界加強溝通並提高價格透明度。運輸及物流局將於本周內約見本地航空公司及貨運業界代表，構建平台，便利雙方就貨運燃油附加費的調整情況進行溝通，共度時艱。運輸及物流局將繼續與物流業界緊密合作，並透過多層面的策略協助業界應對挑戰、把握機遇，共同推動香港物流業持續發展，鞏固香港作為國際航運中心和航空樞紐的地位。

近曰有航空公司一個月內兩度上調貨運燃油附加費，加幅最高達3倍，貨運業界不滿航企將額外燃油成本全數轉嫁出去，甚至質疑航企從中謀利，主因去年燃油附加費自由化後，釐定費用的機制變得不透明，促請政府介入。

陳美寶主持香港物流發展局2026至27年度首次全體會議

運物局於社交平台發文，指政府一直與運輸物流業界保持緊密聯繫，尤其在當前複雜國際形勢下，希望加強協作並透過多角度策略協助業界應對挑戰。運物局局長兼香港物流發展局主席陳美寶昨日（24日）主持香港物流發展局2026至27年度首次全體會議，聽取各成員就行業發展的最新情況及未來方向的意見。會上，各成員就如何透過人工智能應用提升物流運作效率，以及協助企業優化管理、拓展新商機等議題交流，並就政府在政策、基建及貿易便利化方面的措施提出具體建議；亦有成員反映中東地緣政治局勢及國際油價上漲等不穩定因素對行業帶來的影響。

運輸及物流局局長兼香港物流發展局主席陳美寶昨日（24日）主持香港物流發展局2026至27年度首次全體會議。

陳美寶表示，物流發展局一直致力匯聚業界不同範疇的專業力量，協助政府掌握行業脈搏，制定有利業界可持續發展的政策，鞏固香港作為區域物流樞紐的地位。她指出，面對環球經貿形勢多變，政府非常關注對本地運輸及貨運業的影響，並持續與各業界保持密切溝通，共同研究和推動應對方案。

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