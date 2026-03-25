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最低工資｜改「一年一檢」 議員關注增幅過於溫和 孫玉菡：機制確保「只加不減」保障基層

社會
更新時間：21:52 2026-03-25 HKT
發佈時間：13:50 2026-03-25 HKT

法定最低工資將由以往的「兩年一檢」正式改為「一年一檢」。工聯會立法會議員鄧家彪今日（25日）在立法會引述不同國家或地區的數據比較，指出香港的最低工資增長過分溫和，甚至滯後於其他地區，關注本港現時最低工資的調整機制會否過分保守。勞工及福利局局長孫玉菡強調機制確保「只加不減」，對基層員工的保障較以往更為周全。

鄧家彪表示，現時本港最低工資增長過分溫和，甚至滯後於其他地區，他以香港為例，最低工資由28元增至42.1元，增幅為50%；同期台灣地區則增加了59%。而深圳市在2011年至2025年間，最低工資增幅更達到90%，南韓更增加到132%，關注本港現時最低工資的調整機制會否過分保守。

孫玉菡表示，香港的最低工資制度經歷了長時間的協商溝通，最終達致廣泛社會共識，制度旨在確保工資不會過低，同時亦需兼顧香港的競爭力及發展需要，避免低薪職位流失，力求在兩者間取得平衡，強調機制確保「只加不減」，對基層員工的保障較以往更為周全。他續指，最低工資檢討周期由兩年一次，改為現時的一年一檢，顯示制度持續優化。對於領取最低工資的員工而言，這是一項好消息，因為工資每年都有調整，且機制確保「只加不減」，對基層員工的保障較以往更為周全。

梁進關注當局會否考慮設立飲食業發展基金

另外，自由黨飲食界議員梁進關注政府有何具體措施協助業界，以減低人力資源及整體成本，並關注當局會否考慮設立飲食業發展基金，專門支持行業持續發展。

孫玉菡：政府一直致力協助本地企業

孫玉菡表示，政府一直致力協助本地企業，就飲食業而言，政府在不影響衞生及食物安全的前提下，簡化了食物業牌照的規管制度，並已推出多項措施為業界拆牆鬆綁及降低合規成本，例如推出涵蓋多種限制出售食物的綜合許可證，讓業界無需再就每一類食物逐一申請許可證及繳費。政府亦向立法會提交法例修訂建議，放寬限制讓食肆可申請容許狗隻進入，方便狗主外出用餐，為餐飲業開拓商機。

孫玉菡又指，飲食業的持續發展涉及不同因素，包括營運模式、融資、科技應用、人才培訓、市場拓展等。政府已為中小企業推出多項計劃及基金，供飲食業經營者申請，以應付其發展需要，包括透過「數碼轉型支援先導計劃」獲取資助，應用科技提升營運效率；以及透過「中小企業融資擔保計劃」申請擔保貸款。僱員再培訓局及持續進修基金亦提供或資助相關培訓，支援飲食業持續發展。

記者：黃子龍

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