北都專屬法例｜林筱魯：非單純加速建設 打通「四流」促進區域融合為關鍵

為加快北都發展，政府訂立專屬法例，現正進行公眾諮詢，並已向立法會簡介有關立法建議。發展事務委員會主席、選委界立法會議員林筱魯今（25日）在傳媒茶聚中表示，北都專屬法例的意義不止於加速建設，更關鍵是透過促進「四流」，即人流、物流、數據流、資金流，從軟件層面推動區域融合。

「四流」牽涉內地部委及地方政府 正在進行對接工作

林筱魯提到，促進北都發揮區域融合的作用，最重要是「四流」流通。他解釋，若無數據流通，難以推動人工智能及大數據發展；若無生物樣本自由流通，則無法發展生物科技產業；若無資金及人才流通，融資及匯聚人才亦無從談起。他坦言，政府在會議上回應時承認，「四流」牽涉內地部委及地方政府，對接工作正在進行，河套是「先行先試」地點，而香港會先推行已成熟項目。

被問及預計北都專屬法例何時有顯著效益，林筱魯表示，對於需要利用數據彈性的企業而言，政府推動法例已是曙光，專屬法例是向投資者發出的清晰信號，顯示政府並非只「講基建」，而是同時推動軟件配套，讓企業落地時所需的產業元素得以全面推動。

林筱魯：即便沒有鐵路站也不代表「行唔到」

對於北環綫最快2034年方能配合發展，林筱魯認為有鐵路站固然好，即便沒有也不代表「行唔到」，基建先行並非該處沒有道路，只是暫時未設鐵路站，兩者應分開看待。他指跨境鐵路建設在「四流」中亦牽涉人口及物資流管制，整套管理模式需一併思考。

被問及北都經濟效益估算，林筱魯直言自己不相信經濟估算的數字，認為經濟成熟效應應從創造價值角度審視。他指大學科研轉化為產品或服務的機制仍弱，教育科技人才一體化下的成熟效應尚未出現，這些均不在政府估算之內。

被問及政府需投入多少資金才能令北都成事，林筱魯指出，政府暫投入2,600億元，未計開發900公頃熟地的開支。若未來5年發債上限達7,000億元，當中約七成投於北都，即約5,000億元，這僅屬基建數目，另需加上大學等撥款。他認為要回本，除土地收益外，主要靠引入公司直接交稅及僱員繳付薪俸稅，而企業借助香港融資市場亦能產生經濟成熟效應，惟這屬個人所見的可能性。

至於市民對北都的認知及支持度，林筱魯同意支持度剛開始上升，但知道北都存在或重要性的人已增加不少。他認為市民對5年後的事難有實感，需待「殺到埋身嗰下」才有感覺，預計2027年古洞站開通、社區開始成形時，會是出現較大變化的時間點。

北都專屬法例建議先為河套區香港園區引入白名單制度，便利人員出入境。林筱魯認為，專屬法例諮詢期至5月22日，白名單制度細節尚未公布，呼籲投資者、企業、科研機構及大學等，就所需的人才等提出意見，不應完全依賴政府掌握所有需要。

記者：曹露尹