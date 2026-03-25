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宏福苑聽證會︱9名宏福苑居民、2名外牆清潔工人周四作供 

社會
更新時間：20:19 2026-03-25 HKT
發佈時間：20:19 2026-03-25 HKT

大埔宏福苑火災獨立調查委員會，明日（26日）繼續舉行聽證會。繼昨日（24日）有3名宏福苑居民被傳召作證人後，明日亦將有9名宏福苑居民及2名外牆清潔工人被傳召作證人。

根據聽證會程序規則，委員會代表大律師會向證人提問。任何涉事一方如欲向證人提問，並已獲委員會批准，可隨後按委員會決定的先後次序提問。任何涉事一方如欲向委員會的證人提問，須在委員會的代表大律師完成提問後提出申請，並扼要說明擬提問的範圍。委員會的代表大律師可覆問該證人。

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