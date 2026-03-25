廉署與泰國國家反腐敗委員會簽署合作備忘錄 胡英明 : 共同打擊貪污推廣廉潔文化 締造共贏

廉政公署與泰國國家反腐敗委員會今日（25日）在廉署總部簽署合作備忘錄，透過有效的反貪資訊分享和經驗交流，共同促進反腐敗領域的持續合作。廉政專員胡英明表示，泰國國家反腐敗委員會一直是廉署在亞太區內的重要反貪夥伴，多年來在反貪工作上合作無間，在近年地緣政治的局勢下，不同國家和地區均遇到不同的反貪挑戰，區內反貪機構必須攜手合作，強化資訊交流以提升反貪能力。是次簽署合作備忘錄將更有效、更有系統地持續交流執法和防貪等經驗，共同打擊本地及亞太區內貪污罪行，更全面推廣廉潔文化，締造互助共贏。

胡英明帶領首長級人員 與泰國國家反腐敗委員會舉行雙邊會議

廉政專員胡英明今日在簽署合作備忘錄前，帶領首長級人員與泰國國家反腐敗委員會專員Phattarasak Vannasaeng 及多位主要官員舉行雙邊會議。

廉政公署與泰國國家反腐敗委員會舉行雙邊會議，討論未來合作方向。

泰國國家反腐敗委員會參觀廉署總部各項設施，了解廉署反貪工作的日常運作。

泰國國家反腐敗委員會參觀廉署展覽廳的全新公眾宣傳教育項目。

Phattarasak Vannasaeng亦表示，泰國國家反腐敗委員會十分着重數碼鑑證、財務調查、資產偵查和追逃追贓等方面的反貪執法工作，並一直致力打擊新興的貪污罪行。廉署轄下的香港國際廉政學院（廉政學院）持續舉辦培訓課程，集各國反貪精英交流經驗，必定能夠有效協助泰國國家反腐敗委員會從課程中掌握全球最新反貪技術和資訊。

合作備忘錄由副廉政專員兼執行處首長丘樹春及Phattarasak Vannasaeng簽署，並由胡英明見證。在備忘錄框架下，雙方訂定多項合作領域，包括分享執法、調查、追逃追贓及防貪資訊和經驗；交換兩地整體貪污情況的趨勢和風險等資訊；舉辦培訓、研討會和講座以提升反貪人員技能和知識；促進雙方互訪及對話加強合作和了解。

泰國國家反腐敗委員會代表團今日亦到訪廉署總部參觀多項設施，以了解廉署反貪工作的日常運作，包括槍械訓練室、報案中心和拘留中心等，亦到廉政學院交流最新反貪培訓項目，並透過參觀廉署展覽廳，體驗廉署全新公眾宣傳教育項目。

廉署多年來一直與泰國國家反腐敗委員會緊密合作，透過不同的反貪項目，鞏固兩地的肅貪工作和持續提升反貪能力。廉署於2024年和去年均為泰國國家反腐敗委員會人員提供專業反貪培訓；泰國國家反腐敗委員會亦派員來港參與廉署的國際會議及廉政學院舉辦的培訓課程；去年7月廉署赴泰國舉辦有關青少年參與反貪工作的亞洲區域性培訓，泰國國家反腐敗委員會亦有派員參與。