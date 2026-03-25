有廿年歷史南丫風采發電站達設計壽命上限 港燈：年中停運並安排拆卸

南丫風采發電站於2006年2月23日正式啟用。港燈今日（25日）宣布，南丫風采發電站設備已達20年設計壽命上限，將於今年年中停運並安排拆卸。

南丫風采發電站2006年落成啟用。港燈指，發電站累計生產逾1,600萬度電，相等於減少約1,300萬公斤碳排放量，相當於約56萬棵樹一年所能吸收的二氧化碳。

港燈表示，過去20年，港燈透過不同計劃，包括由「智惜用電教育基金」撥款約3,000萬元，舉辦教育活動及安排社區參觀南丫風采發電站等設施，積極向學界及公眾推廣可再生能源、能源效益及低碳生活。

發電站大部分專用零件及後備部件已相繼停產

由於南丫風采發電站的大部分專用零件及後備部件已相繼停產，港燈雖然曾積極研究不同方案，但因應現時市場供應和現場環境限制，市面上並沒有適合作原址替換的商用風力發電機組。為保障公眾安全，停運屬審慎而適時的決定。

市面上並沒有適合作原址替換商用風力發電機組

除了探索風力發電，港燈一直積極推動本港應用可再生能源。早在2010年，港燈已利用南丫發電廠的空地和建築物天台，分階段安裝太陽能發電系統；至今已鋪設超過9,000塊太陽能板，總發電容量達到1.47兆瓦，成為港燈可再生能源的主要來源，亦是全港其中一個最大型的太陽能發電系統。

港燈太陽能系統發電容量為南丫風采發電站22倍

另外，港燈在2019年推出「上網電價計劃」，鼓勵客戶安裝包括太陽能在內的可再生能源發電系統。至2025年底，已有750個客戶的可再生能源發電系統成功接駁至港燈電網，總發電容量超過15兆瓦，相當於約20個南丫風采發電站的發電容量，為本地可再生能源發展注入強大動力。2025年，在港燈供電範圍內所有太陽能發電系統的發電容量約為南丫風采發電站的22倍。

隨着太陽能發電系統日漸普及，新一代太陽能板在規格設計和能量轉換效率上均有明顯提升。預計未來當南丫發電廠的太陽能發電系統需要更新時，其發電量將可提升至目前的最少約3倍，進一步強化本港可再生能源整體供應。

南丫風采發電站南丫島必到旅遊景點

南丫風采發電站是不少市民及遊客到南丫島必到的旅遊景點，亦於旅發局網頁上有介紹，南丫風采發電站是香港第一個大型風力發電站，建於2006年，葉片直徑達50米，是島上一大地標，亦是香港致力發展可再生能源的標誌。發電站同時亦為島上居民提供潔淨電力，減少對化石燃料的依賴，減輕對環境的影響，為綠色未來作出貢獻。

市民抵達南丫風采發電站後，大家可以在山丘和天空下，觀察它的運作，感受其宏偉設計。發電站設有展覽場地，讓大眾了解渦輪機的設計、功能和環境效益等資訊。