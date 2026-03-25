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逾70%「人人暢道通行」項目已落成 路政署研全港合條件行人通道加升降機

社會
更新時間：17:48 2026-03-25 HKT
發佈時間：17:48 2026-03-25 HKT

交通諮詢委員會今日（25日）聽取政府匯報九龍巴士（一九三三）有限公司及新大嶼山巴士（一九七三）有限公司的營運情況，以及兩巴現有專營權屆滿後申請新專營權的相關工作進展。路政署亦於會上簡介「人人暢道通行」計劃的最新情況。

政府現正審視兩巴新專營權申請

本港現有四間專營巴士營辦商，營辦五個巴士專營權。嶼巴及九巴的現有專營權分別將於2027年3月1日及7月1日屆滿，兩巴已表明有意申請接續新專營權。運輸署亦一直定期檢視營辦商的服務水平，涵蓋整體營運、乘客服務及安全表現等方面。政府現正考慮兩間營辦商有意申請新專營權一事，並會致力確保專營巴士服務穩定，同時推動營辦商提升服務及安全水平，以及維持長遠財政可持續性。

交諮會主席黃仕進表示，委員歡迎政府透過現行機制，確保營辦商於專營權期內提供適切及高效的公共巴士服務。委員就專營巴士服務提出意見，支持政府有關新專營權的工作，並認同政府致力確保服務穩定及持續改善，以惠及廣大市民。

路政署研為全港合資格行人通道加建升降機

至於「人人暢道通行」計劃，政府自2012年8月推出以來，積極為行人通道增設無障礙設施，廣受市民歡迎，其後更擴展計劃範疇以涵蓋更多行人通道。截上月底，計劃下已有272個項目落成，佔全部項目約七成，餘下項目將預計於未來數年陸續完成。會上，路政署亦向委員簡介計劃最新進展，署方將按「全盤規劃、分段推展」原則，今年起為全港其他符合計劃範疇的行人通道，進行加建升降機的技術可行性研究，務求令更多長者及有需要市民受惠。

黃仕進指出，委員備悉計劃的最新進展及未來路向，樂見政府持續為行人通道增設無障礙設施，並致力提升推展工程效率及加入更多便民元素。委員期望計劃能為更多市民帶來便利，增強他們的幸福感及獲得感。

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