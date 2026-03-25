簡樸房︱房屋局接逾3400宗申請 首批410個成功登記單位地址出爐

簡樸房制度於今年3月1日正式推展，以1年登記期加3年寬限期、前後共4年時間有序分階段落實，決心告別劣質「劏房」這「老大難」問題。房屋局表示，截至昨日（24日）下午5時，已收到逾3400個分間單位、涉及近850個住宅單位的登記申請，反應理想。房屋局團隊會持續推動相關工作，鼓勵更多有意經營簡樸房的分間單位業主及早登記，有序執修，以符合相關法例規定。

已上載首批單位地址

當局指，這段時間專責小組同事全速處理登記申請，檢查所須的資料和文件是否齊備，正陸續向申請人發出通知書告知申請結果。當局今日也在簡樸房網站上載了首批410個分間單位、涉及共128個成功登記的樓宇單位地址，它們均已獲批3年寬限期。專責小組稍後會陸續上載更多成功登記的樓宇單位地址，有關資料可在網站查閱。

簡樸房制度下的分間單位登記申請費用全免，完成登記後，有關分間單位可在1年登記期之外，再獲得3年寬限期，前後共4年的過渡時間繼續營運，以處理相關租賃及合規執整。相關登記程序與寬限期詳情，可查閱網址。

房屋局已上載首批單位地址。房屋局網頁截圖

市民可於房屋局網頁查閲。房屋局網頁截圖

將設短期樣板房

此外，為讓不同持份者，包括業主、營運人、專業人士、地產代理及改裝工程承建商等進一步了解如何達到簡樸房的最低標準要求及相關成本，房屋局計劃選用九龍城重建發展計劃內已復歸政府、稍後才會拆卸重建的兩至三個分間了的住宅單位，改裝作短期樣板房之用。房屋局會在完工後安排持分者代表到現場實地參觀了解，詳情會適時公布。房屋局也會拍攝影片，稍後分享改裝前後成果。