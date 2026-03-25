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基金籲擴大骨髓增生異常綜合症藥物資助 減輕患者輸血痛苦及財政負擔

社會
更新時間：16:58 2026-03-25 HKT
發佈時間：16:58 2026-03-25 HKT

骨髓增生異常綜合症（MDS）是罕見血癌，患者主要依靠輸血治療。癌症資訊網慈善基金指，輸血治療影響患者健康及生活質素，惟目前僅小部分合適患者獲資助紅血球成熟劑，籲政府擴大藥物資助範圍，讓更多患者獲得非輸血治療。

癌症資訊網慈善基金主席方嘉儀表示，本港每年新增150宗MDS新症，患者以長者為主，大部分未能承受同種異體造血細胞移植治療（骨髓移植）。就基金了解，在公院MDS病人每月需自費約2萬元購買藥物，財政負擔大。

癌症資訊網慈善基金主席方嘉儀。
癌症資訊網慈善基金主席方嘉儀。

香港大學臨床醫學學院內科學系臨床副教授喬夏利表示，患者確診MDS後，醫生會將情況劃分為非常高風險、高風險、中風險、低風險及非常低風險。整體而言，約三成患者會惡化成急性骨髓性白血病，存活期中位數短至半年。

現時治療MDS主要依賴輸血，喬夏利指，貧血固然增加器官負荷，但長期輸血亦會令體內積累鐵質，影響心臟及肝臟，患者需同時服用除鐵藥。他指，新一代紅血球成熟劑可減少患者五成以上的輸血需求，約三分一患者更無需輸血，期望政府擴大藥物資助範圍，讓患者及早接受適切治療。

香港大學臨床醫學學院內科學系臨床副教授喬夏利。
香港大學臨床醫學學院內科學系臨床副教授喬夏利。

MDS初期患者或無明顯病徵，後期可能出現貧血、膚色蒼白、持續虚弱、疲倦、呼吸困難、免疫系統受損導致經常感染，以及容易出血或瘀傷等症狀。

記者、攝影：蕭博禧

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