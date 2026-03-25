競委會入稟控告「維修圍標集團」 涉11屋苑包括宏福苑 即睇涉案公司及人士全名單

競委會今日（25日）入稟競爭事務審裁處，就一個樓宇維修工程合謀圍標集團，向6間業務實體及12名個人展開法律程序，相關合約或工程估值合共涉款近7億元。競委會指，相關公司及個人在2022年4月至2023年9月期間，就至少11個位於港九新界的維修工程招標，涉嫌從事合謀定價、瓜分市場及圍標等反競爭行為，違反《競爭條例》下的「第一行為守則」。涉案11個屋苑中，包括去年底發生五級火致168人死亡的大埔宏福苑，11個屋苑名單及截至上周五（20日）的工程狀態見如下。

競委會此次的法律行動，針對以下業務實體及個人：

業務實體 (6間):

俊豪建築工程有限公司（俊豪）、利民創建集團有限公司（利民創建）及頂豐建築工程有 限公司（頂豐建築）（統稱頂豐） 祥利建築公司（祥利，由劉錫章先生獨資經營） 藝林建築工程有限公司（藝林） 宏溢營造工程有限公司（宏溢） 瑋業發展建築有限公司（瑋業） 竣鴻工程有限公司（竣鴻）

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涉及的11個屋苑/大廈項目