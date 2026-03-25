競委會入稟控告「維修圍標集團」 涉11屋苑包括宏福苑 即睇涉案公司及人士全名單
更新時間：16:28 2026-03-25 HKT
發佈時間：16:28 2026-03-25 HKT
發佈時間：16:28 2026-03-25 HKT
競委會今日（25日）入稟競爭事務審裁處，就一個樓宇維修工程合謀圍標集團，向6間業務實體及12名個人展開法律程序，相關合約或工程估值合共涉款近7億元。競委會指，相關公司及個人在2022年4月至2023年9月期間，就至少11個位於港九新界的維修工程招標，涉嫌從事合謀定價、瓜分市場及圍標等反競爭行為，違反《競爭條例》下的「第一行為守則」。涉案11個屋苑中，包括去年底發生五級火致168人死亡的大埔宏福苑，11個屋苑名單及截至上周五（20日）的工程狀態見如下。
競委會此次的法律行動，針對以下業務實體及個人：
業務實體 (6間):
-
俊豪建築工程有限公司（俊豪）、利民創建集團有限公司（利民創建）及頂豐建築工程有 限公司（頂豐建築）（統稱頂豐）
-
祥利建築公司（祥利，由劉錫章先生獨資經營）
-
藝林建築工程有限公司（藝林）
-
宏溢營造工程有限公司（宏溢）
-
瑋業發展建築有限公司（瑋業）
-
竣鴻工程有限公司（竣鴻）
相關新聞：
競委會入稟起訴「圍標」集團 涉全港11屋苑及大廈共7億工程 集團欲包攬全港1/4大維修市場佔有率
宏福苑大火聽證會｜競委會揭承建商「圍標」黑幕 合謀定價、瓜分市場、幽靈標等投標手法層出不窮
維修工程圍標｜競委會搜查14承辦商及顧問公司 涉17屋苑及大廈 初步估計合約總值7億元
涉及的11個屋苑/大廈項目
|涉案屋苑/大廈
|地區
|工程狀態(截至2026年3月20日)
|1.
|將軍澳翠林邨
|西貢區
|招標被推翻，重新招標後現時仍未批出
|2.
|觀塘德信工業大廈
|觀塘區
|已完成
|3.
|柴灣樂翠臺
|東區
|批出合約後被推翻，重新招標後現時仍未批出
|4.
|土瓜灣仁智大廈
|九龍城區
|已完成
|5.
|葵涌葵豐樓*
|葵青區
|已完成
|6.
|葵涌怡勝花園*
|葵青區
|已暫緩
|7.
|大角咀中星樓
|油尖旺區
|已完成
|8.
|銅鑼灣耀華街31號
|灣仔區
|正在施工
|9.
|大埔太平工業中心第一座*
|大埔區
|已完成
|10.
|大埔宏福苑
|大埔區
|不適用
|11.
|油麻地平安大樓
|油尖旺區
|正在施工
|*由圍標集團成員——俊豪建築工程有限公司中標
最Hit
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節 網民同感：真的好愛香港
2026-03-24 15:29 HKT
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
2026-03-24 15:48 HKT
月入逾$5萬已婚港男 享受不求上進生活 準時放工食兩餸飯 講金句為「財富自由」下新定義｜Juicy叮
2026-03-24 13:28 HKT
海港酒家晚市大劈價！爵士湯/燒鵝/龍躉$68 全線4分店星期一至五供應
2026-03-24 13:25 HKT