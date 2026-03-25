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競委會入稟控告「維修圍標集團」 涉11屋苑包括宏福苑 即睇涉案公司及人士全名單

社會
更新時間：16:28 2026-03-25 HKT
發佈時間：16:28 2026-03-25 HKT

競委會今日（25日）入稟競爭事務審裁處，就一個樓宇維修工程合謀圍標集團，向6間業務實體及12名個人展開法律程序，相關合約或工程估值合共涉款近7億元。競委會指，相關公司及個人在2022年4月至2023年9月期間，就至少11個位於港九新界的維修工程招標，涉嫌從事合謀定價、瓜分市場及圍標等反競爭行為，違反《競爭條例》下的「第一行為守則」。涉案11個屋苑中，包括去年底發生五級火致168人死亡的大埔宏福苑，11個屋苑名單及截至上周五（20日）的工程狀態見如下。

競委會此次的法律行動，針對以下業務實體及個人：

業務實體 (6間):

  1. 俊豪建築工程有限公司（俊豪）、利民創建集團有限公司（利民創建）及頂豐建築工程有 限公司（頂豐建築）（統稱頂豐）

  2. 祥利建築公司（祥利，由劉錫章先生獨資經營）

  3. 藝林建築工程有限公司（藝林）

  4. 宏溢營造工程有限公司（宏溢）

  5. 瑋業發展建築有限公司（瑋業）

  6. 竣鴻工程有限公司（竣鴻）

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涉及的11個屋苑/大廈項目

  涉案屋苑/大廈 地區 工程狀態(截至2026年3月20日)
1. 將軍澳翠林邨 西貢區 招標被推翻，重新招標後現時仍未批出
2. 觀塘德信工業大廈 觀塘區 已完成
3. 柴灣樂翠臺 東區 批出合約後被推翻，重新招標後現時仍未批出
4. 土瓜灣仁智大廈 九龍城區 已完成
5. 葵涌葵豐樓* 葵青區 已完成
6. 葵涌怡勝花園* 葵青區 已暫緩
7. 大角咀中星樓 油尖旺區 已完成
8. 銅鑼灣耀華街31號 灣仔區 正在施工
9. 大埔太平工業中心第一座* 大埔區 已完成
10. 大埔宏福苑 大埔區 不適用
11. 油麻地平安大樓 油尖旺區 正在施工
*由圍標集團成員——俊豪建築工程有限公司中標

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