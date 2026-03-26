國家安全教育日｜樓宇維修將是工作重點 甯漢豪：基建樓宇安全與國安息息相關

今年「4.15」是第11個「全民國家安全教育日」，更是《香港國安法》公布實施近6周年。發展局局長甯漢豪接受《星島》訪問時表示，整體社會的基建安全、樓宇安全，其實與國家安全存有關係，直言「市民有安全感，其實社會就會覺得是安全一點。」她提到，樓宇維修將是發展局和轄下部門屋宇署接下來的重要工作之一，將集中做好與民生安全、社會安全有關的工作；她亦提到，發展工作難免令社會產生不同情緒，如收地等，要做好防範工作，避免被人炒作生事。

下月15日是一年一度的「全民國家安全教育日」，甯漢豪認為每年舉辦一次全民國家安全教育日，對政策局及轄下部門而言，都是一個很好的提醒，「不單只是那一日，而是提醒我們往後一年的工作，包括制定新政策及日常中很多恆常工作，都要注意國家安全。」

發展局局長甯漢豪 : 每年舉辦一次國家安全日，對政策局及轄下部門而言，都是一個很好的提醒。

「防範別有用心人士炒作」

針對發展局及轄下部門的工作，甯漢豪解釋，部門經常處理批出地塊、管理使用等相關工作，及發展時難免涉及很多徵收私人土地、遷置原有居民等事宜，「做清拆、遷置總會有人受到影響，這些日常工作都有機會導致社會個別人士產生不安情緒，需要防範別有用心人士借助不愉快的事件炒作。」她又提到，局方推出新政策時，亦要有底線思維，「即使政策本身是好的，但一旦有任何方面被人因為誤會而做出一些不必要的炒作，我們都需要注意。」

以北部都會區發展為例，甯漢豪說「如果沒有國安的保障，北都如此大型的計劃是難以順利開展。」她解釋，過去局方為了推進北都，前前後後徵收的私人土地達500多公頃，自然地會影響到土地的業主或寮屋戶等，重申「如果我們沒有做好底線思維、做好輿情引導、處理好在地人士真切關注的議題，其實社會的負面情緒就很容易會被挑撥到。」

甯漢豪指出，目前北都發展工作尚算順利，媒體報道縱使有提及被遷出居民有反對聲音，但很少再見有大型的抗爭場景出現。未來5年，政府還要徵收超過600多公頃土地，她指，維護國安的力量要繼續，又提到近日出爐的北都專屬法例，稱推出建議後收到很多正面回饋，但仍要做好解說及輿論工作，確保市民對法例有正確認識，防範被有心人士扭曲。

做好防洪工作 保障市民財產

除了防範「軟對抗」，發展局的核心工作固然是推動發展。甯漢豪強調，要推動高質量發展，無論是土地開發或樓宇建設的效率和質素，都希望做到「提速、提效、提質」。其中，安全性是質量的重要指標，政府過去一直就香港每年的雨季做好防洪工作，利用先進科技，避免市民因暴雨令生命財產受到威脅，指市民更有安全感，社會會覺得更安全一點，並引申到整個國家安全。

甯漢豪亦主動提到樓宇維修是近日本港的熱門課題，是發展局和轄下屋宇署接下來一年的重要工作，令到樓宇維修能夠安全施工，包括正檢視《建築物條例》修訂，及革新樓宇維修招標制度，協助業主更有效、透明地進行樓宇復修，「這是我們一個重大的任務，在接下來一年，要集中做好與民生安全及社會安全有關的工作。」

記者：趙克平