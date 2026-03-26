國家安全教育日｜甯漢豪 : 維持國際化高水平開放 與做好國安沒衝突

國務院新聞辦公室早前發布的《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書，強調要扎實推進國家安全宣傳教育。發展局局長甯漢豪向《星島》表示，白皮書的出台時間背後含有高度智慧，因為本港好幾年前已經制定《香港國安法》 後，市民在過去一段時間可能感到社會相對太平，沒有甚麼大型國安事件議題，很容易會鬆懈，習慣安全、正常，「在大家覺得很安穩的時候，發布白皮書作為提醒，我覺得很重要。 」

甯漢豪續指，白皮書推出時正值大型案件審結之時，「總有些人會趁著案件審結提出異議，質疑香港目前的司法制度是否獨立公平，令西方可以抹黑。」白皮書令本港鞏固過去的維護國家安全工作，「做了甚麼？為何要做呢？為何真的有需要？我覺得是有高度的智慧。」

她指，白皮書內容全面，既回顧過去，也展望未來，稱自己最深刻的體會是「一頭一尾」，白皮書的開頭強調「一國」，令她反思在香港回歸的初年，社會過度強調「兩制」，「一國」意識不夠強。經歷近年反覆強調「一國兩制」是「一國先行」，自然提醒要做好國家安全的工作。

國安條款納入日常運作

而白皮書的結尾強調香港要在作為開放型特區下維護國家安全，她說，可能有人擔心香港開放會影響國家安全，開放會令美西方更容易在香港「搞事」，但是中央正正要求繼續開放，還要高水平開放，直言香港不怕維持國際化，高水平開放及做好國安兩件事沒有衝突，「不要讓人覺得為了國安，香港開放程度會越來越收窄。對不起，我們不單不會收窄，而是會更加開放。」

另外，發展局在土地規劃、賣地招標及短期租約中落實國家安全要求，將國安條款納入日常運作，防範土地用途被用作危害國安。甯漢豪指，至今沒有個案因不符合規定而被取消入標資格或中止短期租約，「可能代表加入條款後，承租人也有意識要保障國家安全，明白到違反是會有代價。」

記者：趙克平