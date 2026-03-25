調查：五成建造業工友近三個月無工開 逾六成冀推月薪制 工會：開工不足收入欠保障

香港建造業總工會今日（25日）公布「配合『十五五』規劃，強化就業，加強培訓」就業調查結果，並向特區政府提出多項建議，期望納入香港首份五年規劃。調查於今年1月底至2月底進行，共訪問1,304位工友。結果顯示，近五成受訪者表示最近三個月「有工開」，較2025年5月的27.8%及10月的42%有所改善。開工日數方面，由2025年5月每周平均2.4天（每月9天），上升至今年2月的每周3.2天（每月13天）。

工會倡試行「月薪制」：過去日薪制吸引 因開工日數多

總工會指出，工友對「月薪制」的支持率由2024年的兩成，上升至最近兩年、共3次調查的六成，反映工友對制度改革的渴求。工會建議特區政府參考相關數據，在個別工種推行先行先試，以保障工友「有汗出，有糧出」。香港建造業總工會會務主任唐浩為表示，之前日薪制對所有工人來說很吸引，現時開工不足的情況下月薪制是一個保障。

香港建造業總工會理事長周思傑表示，推行月薪制有助穩定建造業人力資源，從而保障施工技術水平及工程質量。他指出，日薪制下工程趕工時往往需要臨時調配人手「救火」，難以維持穩定質素。對於政府推行的工地禁煙措施，他回應指，現時被發現違規吸煙可被罰款3千元，工會對有關條例表示絕對支持。展望行業前景，他亦期望下半年有更多工程開展，以紓緩目前工程多但開工量不足的情況。

工會建議加大力度培訓「低空經濟」技術

培訓計劃方面，調查發現65.9%受訪者對參與培訓計劃表示「沒有興趣」，原因包括影響求職、津貼吸引力不足及培訓時間過長等。總工會建議政府加大力度培訓「低空經濟」技術，包括無人機、eVTOL、低空感知及數字孿生等，並將人工智能技術（如BIM、MiMEP、MiC）及建築機械人操作技能擴展至前線工友層面，提升施工質量及效率。

總工會表示，香港建造業應肩負「超級聯繫人」及「超級增值人」角色，協助內地企業「走出去」及國際資金「引進來」。工會建議政府推動「一試多證」政策，讓工友通過一次考試同時獲得中港澳三地專業資格認證，便利本地工友到大灣區及「一帶一路」地區工作。總工會亦期望業界加快形成「新質生產力」，將人工智能應用到不同工種，並以北部都會區、河套合作區為核心引擎，推動與大灣區要素流動及執業互認。

香港建造業總工會權益幹事徐漢斌表示，總工會關注建造業青年人才不足、老齡化嚴重的問題。調查數據顯示，有一半工人年齡在50歲以上。在產業變更快速的時代下，如何協助工友轉型已成為逼切議題。總工會表示一方面要加強職業技能培訓，希望特區政府加大投入培訓資源，與業界合作推出課程，鼓勵年輕人或在職工人報讀。另一方面，保障工人基本權益，確保合理收入、安全職業工作環境及清晰的發展階梯。

記者、攝影：張琦