港鐵：東涌東段往香港方向路軌料下半年改道 3.29非行車時間將進行信號系統更新

港鐵介紹東涌綫延綫最新工程進度，東涌東段方面，繼東涌東站於2月平頂後，大型路軌改道工程亦將迎來關鍵里程，往香港方向路軌預計於今年下半年率先改道，列車將正式駛入新路段，屆時整體行車時間與現時大致相若。為配合新路段無縫接入整個鐵路網絡，工程團隊將於3月29日（星期日）凌晨的非行車時間，為現有信號系統進行更新。

港鐵鐵路及系統整合總經理梁志添指，為配合東涌延綫項目新增兩個車站，現有信號系統的其中一個系統 - 「自動列車監控系統（Automatic Train Supervision System, ATSS），將於周日凌晨非行車時間進行更新。新系統可讓新路段無縫接入整個鐵路網絡，於營運上作出中央監控及列車調度。

料改道後 整體行車時間與現時大致相若

港鐵指，將更新的ATSS系統已完成連串安全及可靠性測試，並獲相關政府部門的安全及良好審批。系統更新完畢及投入運作後，東涌綫及機場快綫3月29日頭班車起會維持正常列車服務，團隊會密切監察運作情況，並已制定應變方案，以應對未能預見情況，盡量將影響減低。港鐵強調，是次 ATSS 系統更新是為東涌綫延綫新路段接入整體鐵路網絡作準備，性質及規模均有別於荃灣綫切換整個信號系統。

港鐵大嶼山項目執行主管李嘉良表示，工程團隊已於往香港方向新路段完成多項關鍵工序，包括兩次關鍵道岔安裝、新路軌舖設、架空電纜安裝及通電。現正於非行車時間進行列車動態測試，即安排列車於個別晚上的非行車時間駛入新路段，測試不同鐵路系統的運作情況，以及安全可靠。

李嘉良指，完成ATSS更新及列車動態測試後，往香港方向的東涌綫列車，預計於今年下半年開始行駛新路段，整體的行車時間將會與現時大致相若。完成往香港方向路軌改道後，部分舊有路段將拆除，以騰出空間進行往東涌方向的路軌改道工程，包括於今年底至明年進行餘下兩次關鍵道岔安裝工序。

記者：蔡思宇

攝影：何君健