Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港鐵：東涌東段往香港方向路軌料下半年改道 3.29非行車時間將進行信號系統更新

社會
更新時間：13:24 2026-03-25 HKT
發佈時間：13:24 2026-03-25 HKT

港鐵介紹東涌綫延綫最新工程進度，東涌東段方面，繼東涌東站於2月平頂後，大型路軌改道工程亦將迎來關鍵里程，往香港方向路軌預計於今年下半年率先改道，列車將正式駛入新路段，屆時整體行車時間與現時大致相若。為配合新路段無縫接入整個鐵路網絡，工程團隊將於3月29日（星期日）凌晨的非行車時間，為現有信號系統進行更新。

港鐵鐵路及系統整合總經理梁志添指，為配合東涌延綫項目新增兩個車站，現有信號系統的其中一個系統 - 「自動列車監控系統（Automatic Train Supervision System, ATSS），將於周日凌晨非行車時間進行更新。新系統可讓新路段無縫接入整個鐵路網絡，於營運上作出中央監控及列車調度。

料改道後 整體行車時間與現時大致相若

港鐵指，將更新的ATSS系統已完成連串安全及可靠性測試，並獲相關政府部門的安全及良好審批。系統更新完畢及投入運作後，東涌綫及機場快綫3月29日頭班車起會維持正常列車服務，團隊會密切監察運作情況，並已制定應變方案，以應對未能預見情況，盡量將影響減低。港鐵強調，是次 ATSS 系統更新是為東涌綫延綫新路段接入整體鐵路網絡作準備，性質及規模均有別於荃灣綫切換整個信號系統。

港鐵大嶼山項目執行主管李嘉良表示，工程團隊已於往香港方向新路段完成多項關鍵工序，包括兩次關鍵道岔安裝、新路軌舖設、架空電纜安裝及通電。現正於非行車時間進行列車動態測試，即安排列車於個別晚上的非行車時間駛入新路段，測試不同鐵路系統的運作情況，以及安全可靠。

李嘉良指，完成ATSS更新及列車動態測試後，往香港方向的東涌綫列車，預計於今年下半年開始行駛新路段，整體的行車時間將會與現時大致相若。完成往香港方向路軌改道後，部分舊有路段將拆除，以騰出空間進行往東涌方向的路軌改道工程，包括於今年底至明年進行餘下兩次關鍵道岔安裝工序。

記者：蔡思宇

攝影：何君健

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚生活4點細節「形成舒服節奏」 網民同感：真的好愛香港
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節 網民同感：真的好愛香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
飲食
2026-03-24 15:48 HKT
星島申訴王 | 德福五屍命案凶宅230萬拍賣 「鬼王」到場爭奪 僅4口價即告流拍
01:53
星島申訴王 | 德福五屍命案凶宅230萬拍賣 「鬼王」到場參與 僅4口價即告流拍
申訴熱話
5小時前
星鑽服務大獎2025｜專業評審團大讚得獎企業表現出色 建議香港服務業趕上創科步伐
企業資訊
7小時前
58歲港產片艷星大腸癌末期 透露病情癌細胞已擴散至腹膜 劇痛瀕死醫生提供兩選擇
58歲港產片艷星大腸癌末期 透露病情癌細胞已擴散至腹膜 劇痛瀕死醫生提供兩選擇
影視圈
12小時前
94歲胡楓罕談身家！靠太太一句話走出事業低谷 親解與李小龍真實關係：佢成日叫我打佢
94歲胡楓罕談身家！靠太太一句話走出事業低谷 親解與李小龍真實關係：佢成日叫我打佢
影視圈
5小時前
月入逾$5萬已婚港男 享受不求上進生活 準時放工食兩餸飯 講金句為財富自由下新定義｜Juicy叮
月入逾$5萬已婚港男 享受不求上進生活 準時放工食兩餸飯 講金句為「財富自由」下新定義｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-24 13:28 HKT
星鑽服務大獎2025｜《星島日報》星鑽服務大獎2025表揚業界優秀表現 星鑽20載見證服務業輝煌成就 持續創新迎接AI大時代
企業資訊
6小時前
鄧兆尊首爆曾玩「多人運動」：表現好唔好都死 披露曾當夜總會經理 自詡應當《夜王》顧問
鄧兆尊首爆曾玩「多人運動」：表現好唔好都死 披露曾當夜總會經理 自詡應當《夜王》顧問
影視圈
6小時前
入境處自助服務站加設新功能！換領身份證／特區護照更方便 即睇地址/時間
入境處自助服務站加設新功能！換領身份證／特區護照更方便 即睇地址/時間
生活百科
2026-03-24 13:52 HKT