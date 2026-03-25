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競委會入稟起訴「圍標」集團 涉全港11屋苑及大廈共7億工程 集團欲包攬全港1/4大維修市場佔有率

社會
更新時間：13:03 2026-03-25 HKT
發佈時間：13:03 2026-03-25 HKT

競爭事務委員會（競委會）今日入稟競爭事務審裁處（審裁處），向6間業務實體及12名人士展開法律程序。

本案涉及一個樓宇維修工程圍標集團，於2022年4月至2023年9月，在至少11個屋苑及大廈的維修工程招標期間，涉嫌從事違反《競爭條例》（《條例》）的行為。相關工程分布港、九、新界共8個地區，合約總值合共近7億港元。 

集團找「幫手」助「主角」中標  派「功課」準備及／或分發入標價格

競委會公布的案情指出，該圍標集團由多個工程承辦商及中間人組成，集團主腦會先物色目標工程項目，並選定集團內其他承辦商入標。這些承辦商會獲安排擔任「主角」（即集團的預設中標者）或「幫手」（負責提供掩護式投標），再由主腦親自或指派其他中間人為它們準備及／或分發入標價格指示（以「功課」作為暗號）。擔當「幫手」的承辦商會依從或參照全部或部分價格指示，並提交標書，從而協助「主角」中標。

6間業務實體及12名人士名稱。競委會文件截圖
6間業務實體及12名人士名稱。競委會文件截圖

 競委會有合理因由相信，有關行為構成屬嚴重反競爭行為的圍標、合謀定價、瓜分市場，及／或交換影響競爭的敏感資料，違反《條例》下的 「第一行為守則」。 

競委會現正向審裁處申請命令，包括： 

  • 宣布6個業務實體及11名人士違反或牽涉入違反第一行為守則，並向他們施加罰款； 
  • 向6名人士發出取消董事資格令。 

由於有個別人士於調查期間，未有遵從競委會的強制權力提供相關資料，此舉可能干犯了《條例》第 52 條及第 54 條所訂明的刑事罪行，競委會已將個案轉介予警方作刑事調查。此外，競委會發現有涉案承辦商在投標時，簽署了由競委會推出的「不合謀投標確認書」（確認書），相關人士有可能因作出虛假陳述而干犯串謀欺詐罪行，競委會將會轉介予有關執法部門作刑事調查。 

競委會行政總裁畢仲明。資料圖片
競委會行政總裁畢仲明。資料圖片

競委會行政總裁畢仲明表示，競委會一直高度關注樓宇維修的圍標問題，近年先後採取了5次大規模搜查行動。相關行動對競委會的調查工作，以及迅速打擊一些參與圍標的人士，有非常大的幫助。 

圍標集團非常活躍  欲霸佔全港樓宇維修市場四分之一市佔率

競委會今日(25日)入稟起訴的，是一個近年冒起同時非常活躍的圍標集團。在搜證期間，競委會取得該集團的內部通訊，顯示其野心是要利用不法手段，佔據全港樓宇維修市場四分之一的市場佔有率，反映其處心積慮和極度貪婪的心態。這宗案件亦成為一個重要的突破點，讓競委會在後續調查中揭發更多圍標集團的存在及手法。今日入稟審裁處，標誌著競委會就樓宇維修的執法工作進入起訴階段，我必須強調，這次入稟只是開始，競委會隨後將陸續對不同的圍標集團作出起訴。

競委會呼籲所有企業不要從事反競爭行為，而已牽涉入合謀行為的人士，應盡快聯絡競委 會申請寬待或提供合作。 
 

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