潘焯鴻網上批評勞審處法官「垃圾」 又擅自披露案件謄本 被控藐視法庭 押後4月判刑

沙中綫偷工減料醜聞「吹哨者」、中科興業董事總經理潘焯鴻於2024年3月在其YouTube頻道直播期間，批評處理勞資審裁處法官「最底層」及「垃圾」等，他亦違反承諾書，在Facebook披露該勞審案件的部分謄本，並在直播中表明公眾可到其Facebook查看。律政司遂入稟高等法院，民事控告潘焯鴻兩項藐視法庭罪，他承認責任，但求情指一時衝動犯案，深感後悔及願意公開道歉。法官歐陽桂如押後案件至4月2日判刑。

律政司今由大律師林恩銘代表，潘焯鴻由大律師宗銘誠代表。庭上透露，潘焯鴻於2024年3月曾在其YouTube頻道直播期間，因他在潘麒智勞資糾紛案中敗訴，責罵勞審處法官，稱「勞審個啲咩官……最底層」、「直頭垃圾」；潘焯鴻亦在其Facebook專頁發布兩則帖文，披露了該案的部分謄本，此舉違反相關承諾書，而潘焯鴻也在YouTube頻道表示公眾可以到其Facebook查看謄本內容。

求情指無意干預司法程序純因沮喪表達不滿

律政司於2024年11月14日入稟高院控告潘焯鴻藐視法庭，法庭今開庭處理其求情。法官關注涉案YouTube影片和Facebook帖文在網上持續的時間，律政司一方指不能確定具體時間，但相關影片在同年8月被設為「私人」，須持有網址連結才能瀏覽，律政司亦指潘焯鴻故意在網上公開作出藐視行為。

潘焯鴻一方求情時，指潘責罵法官的片段在同年4月已設定為「私人」，而另一影片和帖文則在律政司入稟控告後才下架，因為潘在此之前不知道行為有問題。潘焯鴻無意干預司法程序，他只是因為衝突和沮喪，而在網上表達不滿，他已深感後悔，願意在YouTube和Facebook公開作出正式道歉，懇請法庭考慮緩刑。

案件編號：HCMP2386/2024

法庭記者：王仁昌