港鐵車站出口指示牌改名有準則 運物局：優先考慮顯示出入口最近建築物

港鐵多個車站出口指示牌在去年11月爆出改名爭議。何文田站A出口將原本的「愛民邨/何文田邨」變更為上蓋豪宅「朗賢峯」，九龍灣站B出口則將「淘大花園」改為「東九文化中心」。實政圓桌莊豪鋒提出向運輸及物流局局長陳美寶提書面質詢，問及港鐵更改指示牌的準則及其考慮因素。

指示須清晰易明 方便乘客出行

陳美寶書面回覆立法會質詢時指，港鐵公司必須在每個車站，提供並維持足夠的中英文指示標誌，旨在為公眾和乘客提供清晰易明的資訊，方便他們選擇最適合的出入口前往目的地。

她指出，相關指示標誌包括車站出入口的指示牌、近天花位置的燈箱指示牌，以及車站內的地區指南和街道圖等。

優先考慮顯示出入口最近的建築物

陳美寶表示，隨着社區發展、車站周遭環境變化，以及新設施和建築物落成，乘客的出行習慣亦會改變，港鐵公司一直有持續檢視，並按需要更新車站指示牌。

就架設於車站出入口天花位置的燈箱指示牌，港鐵一般會優先考慮顯示出入口最近的建築物，亦會因應是否有更具代表性的地標或公共服務設施落成，並考慮不同類別乘客使用情況等，作出相應更新。

政府知悉港鐵一直留意乘客需要，並會持續檢視鐵路網絡內的標示及資訊，以反映車站周邊的社區發展，並期望港鐵在過程中積極與持份者緊密溝通。

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