家庭婦女發展高峰會3.31舉行 助婦女把握機遇、推廣家風家教 麥美娟：家庭就是力量

民政及青年事務局本月31日舉辦第二屆「香港家庭暨婦女發展高峰會」，局長麥美娟接受《星島》專訪時表示，今屆高峰會以「共建巾幗她力量 同譜家庭新篇章」為主題，聚焦婦女發展及家庭建設，冀凝聚各界共識，探討如何營造良好環境、助力婦女把握新時代機遇；同時促進優良家教家風與核心價值傳承。

國家去年10月舉辦「全球婦女峰會」，國家主席習近平提出四點建議，包括為婦女締造有利發展環境、培育發展動能、構建治理制度，以及促進全球合作。

高峰會聚焦婦女發展及家庭建設 凝聚各界共識

為延續峰會精神，民青局將舉辦第二屆「家庭暨婦女發展高峰會」，嘉賓包括國際調解院秘書長鄭若驊、聯合國婦女署中國辦公室代理代表王楚喬、中國婦女發展基金會副理事長兼秘書長董葵；港鐵行政總裁楊美珍、藝人陳豪等任演講嘉賓，預料約1000人參與，來自本港及內地婦女組織、商界領袖、NGO代表等，冀開拓持份者在家庭及婦女發展的視野，並響應「十五五」規劃提出堅持男女平等基本國策。

對於本港如何支援婦女發展，麥美娟指，今屆政府設立由婦女事務專員專責的婦女專組，新一份《財政預算案》亦宣布將「婦女自強基金」撥款增至每年3000萬元，支持婦女組織舉辦不同活動。「『友』妳啟導」友師計劃目前已有50多個友師、80多名學員，名額亦會增加，讓更多女大學生能從優秀婦女領袖獲啟發。

麥美娟：須重建社會對家庭的觀念 建設「家教家風」

家庭方面，麥美娟指重點之一是重建社會對家庭的觀念，強調「家教家風」建設，例如政府將推廣家庭教育撥款倍增至每年800萬元，資助NGO舉辦不同家庭活動。生育率持續偏低，麥美娟希望推廣「家庭就是力量」核心價值，認為在職婦女無論面對職場挑戰、或養育子女遇困難，家庭成員的互相支持都能有效分擔壓力。

她表示，政府將繼續採取主動角色，透過峰會將「她力量」和「家力量」融會貫通，持續提高香港女性在不同領域的參與度和代表性。

黎氏一家獲良好家教家風傳承獎：無條件關愛是核心價值

在全港美好家庭選舉獲得「良好家教家風傳承獎」的黎氏夫婦同為社工，認為家庭核心價值是無條件關愛，並將愛心傳承給小朋友，讓他去關愛社區、服務社會，以生命影響生命。小朋友忻瀚指，父母管教不太嚴格，亦鼓勵正能量，從小做義工幫助他人。

培育小孩方面，黎生強調恩威並施，一方面教導他不能超越底線，另一方面要用心聆聽需要，指不少家庭都可能忽略關愛、聆聽甚至責任感的培養。他又指，即使小朋友有時犯錯，也會用最大耐性向他解釋如何權衡輕重，再讓他自行選擇要走的路。黎太作為在職媽媽，見到很多婦女身兼數職，希望政府能提供更多資源，令媽媽們能平衡工作和兼顧家庭。

「友」妳啟導學員Abbie：導師啟發事業非局限單一路徑

大學主修教育的Abbie是「『友』妳啟導」友師計劃學員，分享參加計劃後在溝通（Communication）、人脈（Connection）及自信（Confidence）三方面均有得著。她形容以往自己十分害羞，不擅交際，但計劃讓她掌握溝通技巧，變得勇於表達。Abbie表示，計劃的跨行業特點，讓她遇上由金融界轉投教育領域的導師Jennifer，對方經歷啟發她，原來事業發展並非局限單一路徑。

在導師鼓勵下，Abbie嘗試擔任微軟學生大使，探索自己在STEM和AI方面的興趣，打破「讀教育就必須做老師」的固有思維。導師更教她要為自己訂下五年目標，限期內若未能達成便發展其他方面，這建議讓她重新規劃未來，希望畢業後能投身更多元的服務工作，擴闊視野和裝備自己。

記者：陳俊豪

攝影：葉偉豪