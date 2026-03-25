橫頭磡邨住戶受滋擾 房署拒納閉路電視片段扣分 大律師直言「無辦法」：就算面對面拍下都未必得

黃大仙橫頭磡邨有住戶投訴鄰居滋擾多年，並提供閉路電視錄影片段，但房署不接納以此為證，拒絕對涉事住戶扣分，強調必須由物業管理職員親身「捉到正」。受害住戶去年入稟高等法院申請司法覆核，要求法庭下令房署需接納公屋住戶提供的影片作證據等，再重新考慮對涉事鄰居扣分，案件近日進行聆訊。

大律師李健志今早（25日）在商台節目分析，如在法律角度，「違規拍攝」得來的片段一般都不能用作呈堂證供。至於公共屋邨，房署有列明住戶門口不可裝閉路電視，亦有其自主權決定是否接納作為扣分依據，直言現行規例下「無辦法」，即使住戶當場發現鄰居的違規行為並拍下來，都難以獲房署接納作為扣分證據。

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房署規則嚴格 閉路電視已屬「違規」

李健志先釐清刑事法庭與屋邨管理在接納證據標準上的差異。在刑事層面，為保障家居安全、防止罪案而安裝的閉路電視，其錄影片段如要作呈堂證供，法庭對此有嚴格要求，例如必須由拍攝者或知情人士上庭，核實片段的真偽及拍攝過程，確保其「可呈堂性」。

他又指無論是私人屋苑的公契，還是公共屋邨的租約條例，都對閉路電視的安裝有明確規限。若住戶違反這些規例進行拍攝，所得片段的合法性便會受到質疑。李健志表示：「如果你講緊呢個情況，都要小心啲就係，如果嗰度講明咗唔可以用閉路電視攝錄㗎啦，咁即係話你一個叫做違規嘅拍攝，咁呢個違規拍攝已經好容易俾人反對到。」

至於公共屋邨，李健志指公屋規則寫得非常清楚，所有公屋住戶的門口、大廈走廊位置均不可安裝閉路電視，因此在公屋範圍內私自安裝閉路電視本身已屬「犯規」行為，基於這個前提，拍攝到的內容房署難以接納。他指：「規則上已經寫到好清楚，所以喺呢個規則情況底下，如果你有呢個閉路電視已經犯規，第二就係拍攝咗嘅內容佢哋都唔會被接納。」

房屋要求管理員親身目擊 住戶「面對面」拍攝亦未必獲接納

他進一步解釋，房署要求物業管理職員親身目擊，才可對違規行為採取行動，這是一個既定程序，當然合理與否是另一個層次的討論。

主持人問到，現實上不可能要管理員24小時捕捉違規行為，要是住戶親身用手機「面對面」拍攝鄰居的滋擾行為，又能否處理？李健志坦言，如果是明顯的違法行為，受害人拍攝後自然可以報警，但若循房署投訴，根據現行規則，同樣難以被接納。他坦言：「我睇返佢嘅規則就應該都係唔得。」

大律師李健志。

裝Cam自保？大律師提醒須貼告示

對於希望安裝閉路電視鏡頭自保的市民，李健志提醒，根據私隱專員公署的指引，最安全的做法是在當眼位置張貼告示，明確告知他人正在錄影。此外，主動向管理處申報及溝通，亦是保障自己的重要一步。

至於將片段公開至互聯網，他提醒有可能觸及私隱條例。除非對片中人物的身份進行了充分的遮蔽，使公眾無法辨認，否則便可能構成侵犯私隱。