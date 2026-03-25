每日雜誌｜寶可夢卡牌亂象頻生 店主籲多做功課辨真偽 假卡重封包充斥市場 業界揭「內捲」抹黑文化

近月寶可夢（Pokémon）卡牌市場亂象頻生，先有本地收藏卡界盛事被揭發送假卡作為禮品，主辦方補發禮品致歉；再有網民在社交平台「討伐」黑店，懷疑有卡店出售非原裝卡包。有商戶指出，「重封」卡包或卡盒並非新鮮事，隨着近年卡牌貨源增多，不少人開店加入市場，競爭加劇形成「內捲」現象，更有圈內人開設假帳號惡意抹黑同業。寶可夢卡牌將踏入三十周年，有店主相信將有更多人加入投資，呼籲市民多做功課以辨真偽，免成「卡牌泡沫」的犧牲品。

近年卡牌文化旋風式襲港，寶可夢卡牌有價有市。 受訪者提供

一連兩日的「香港交易卡展覽」（HK Trading Card Show）於三月中在亞洲國際博覽館舉行，集合170個來自中國、日本、新加坡及美國等地的參展商。惟展覽首日有購買貴賓門票（VIP）的觀眾發現，隨票附贈的寶可夢卡牌並非正版，僅是一張貼上雷射貼紙的普通卡片，事後主辦方補發全新卡包致歉。

卡展隨VIP票送卡被揭非正版

該展活動總監Mark回應本報指，今屆首次推出價值200港元的VIP門票，觀眾可提前入場並獲贈一個包含卡盒的禮品包，惟首批VIP入場後，主辦方隨即收到反映指部分卡牌疑為假卡，團隊立即向現場參展商購買全新密封卡包替換。他坦言，主辦方責無旁貸，團隊向值得信賴的供應商購入卡牌，並將包裝禮品的工作外判，遺憾有假卡混入引起爭議，「約有3分1是假卡。」團隊已向所有首日VIP觀眾發送郵件，表示會速遞補發全新密封卡包致歉，目前已寄出近70份，「我們會反思改進，避免同類事件再次發生。」

大型展覽以外，小商戶亦捲入疑似「造假」風波。參考相關Threads帖文，有網民懷疑購入俗稱「重封卡包」的非原裝卡包，質疑商家抽走較高價值的卡牌後重新包裝出售，而且卡牌有刮痕、圖案印刷模糊，亦有假卡之嫌。

本港近月接連舉行多場卡牌展覽及比賽，圖為「Grade 10 Festival」。

多位店主現身說法，指「重封卡包」在業內並非新鮮事，較有「良心」的商家會按原廠配置重封。有卡牌店負責人舉例，一盒Pokémon日版卡牌原盒「M2a」，每盒約有3張「AR」（Art Rare，藝術稀有卡）、1張「MA」（Mega Attack Rare，全新稀有度卡牌）和1張「SR」道具卡，「沒有更高價值的『SAR』或『SR』卡牌。」

由於卡牌是正版，初階玩家難以察覺。他不諱言，部分商家因缺乏辨別能力，在不知情下購入「重封貨」，進退兩難，「他們只好繼續銷售，待顧客發現後便退款。」

商家重封卡包的技巧「出眾」，有店主稱，最簡單的做法是回收原裝卡盒重新貼合，甚或重新印刷和包裝，並以膠膜密封，「只有少許色差，或者圖案較原裝細1%至2%。」他續說，價格較高昂的卡包才有機會被「重封」，例如以初代151隻小精靈為基礎的「151」系列卡牌，以及熱門角色「伊貝」和「噴火龍」卡牌亦有價有市。

卡包正面會有機器燙出點狀壓痕，若壓痕不平整或有缺失，便有機會是「重封包」。 受訪者提供

重封包及假卡氾濫 一般人難辨

據知，疫情期間正值Pokémon卡牌25周年，重封卡包亂象更甚，曾有商家購入被掉包的卡盒，卡牌以紙包檸檬茶或果汁頂替，甚或裝有一疊與卡牌相同重量的白紙。

假卡方面，有店主指出，騙徒多偽造高價卡，以真卡為「底」貼上偽造雷射面層，「客人比對卡底顏色不會發現異樣。」及後，騙徒再偽造鑑定評分盒，籲客人經網上平台買賣和郵寄取貨，「不乏卡店在外國卡展『中招』。」他稱，有些假卡更會仿造防偽貼紙，專業商家亦只能透過卡牌厚度發現端倪，「真的要很小心。」

對於假卡充斥市面，有卡店負責人說，此現象與貨源充足及市場「內捲」有關，現時本地卡牌貨源主要來自日本直發，部分則經內地中轉，重封包大多來自內地市場，籲市民要留意貨源。

今年適逢寶可夢卡牌推出30周年，市場預期將掀起新一輪收藏熱潮。 法新社

卡圈早年百花齊放，惟競爭漸大，出現「內捲文化」。有圈內人在社交平台開設假帳號，惡意造謠抹黑其他商家，「他們純粹造謠，意圖十分明顯。」他續說，越來越多商戶安排網紅直播開卡，聲稱有買賣卡牌的「貼士」，實際不熟悉市場及卡牌價值，又因低價出售卡牌而「做爛市」，「劣幣驅逐良幣，生意越來越難做。」

他補充，近年不少人「跟風」加入卡牌市場，留意到有網民開卡後放上社交平台問價，詢問應否拿卡牌鑑定，卻有網民指卡牌值50萬元，致謠言四起。他坦言，此風氣不應助長，亦破壞卡圈教育客人的良好風氣。

店主提醒面對面交收較有保障

近年卡牌熱潮襲港，單計旺角信和中心的卡店，半年內已由5間倍增至逾10間，而觀塘區有逾20間實體卡店。今年適逢Pokémon卡牌30周年，有亞洲數字資產企業推出全球首隻寶可夢藏卡代幣化基金。有店主相信熱潮將會繼續，他以股票詞彙「牛三」形容現時的卡牌市場，指長線投資者的收成期，亦不擔心市場飽和，「這個IP很實在，受眾年齡層廣，熱度覆蓋全球。」

有亞洲數字資產企業推出全球首隻寶可夢藏卡代幣化基金。

Mark亦言，Pokémon卡牌和收藏品的熱潮持續增長，有利本地旅遊業和市場發展，而香港亦具備舉辦卡牌展會的優勢，「地理位置優越，而且市場自由開放。」

隨着卡牌市場更見蓬勃，有店主提醒玩家可透過價錢判別卡牌真偽，如參考線上拍賣及購物平台，查看卡牌最近成交紀錄，亦應避免郵寄卡牌或預付訂金，「面對面交收更有保障。」

「福袋」與「自創卡包」有分別 顧客須了解玩法

坊間有卡店出售「福袋」，顧客或可以低利潤抽到高價值的卡牌，惟有網民控訴一直無法抽中大獎，懷疑商家預先扣下熱門獎品。

有卡牌店店主指出，傳統「福袋」與「自創卡包」有分別，「福袋」概念源自日本，會放入價值相近的貨品；「自創卡包」則由商家自創、類近抽獎的銷售方法，貨品價值不一，部分「卡包」內含貨品的價值存有巨大落差，被人詬病。另一店主舉例，曾有商家把手繪Pokémon卡當成獎品，甚或聘用不知名的鑑定公司為卡牌評級，「隨便一張卡牌也鑑定為10分滿分。」

他直言，不少客人和商家也誤解了「福袋」的意思，並標記「自創卡包」為「福袋」，引起軒然大波，消費者經常質疑商家有否放入高價值禮品，「是店舖的監管和誠信問題。」兩人補充，商家若然出售「自創卡包」，應公開列明大獎及小獎為何，亦呼籲顧客了解清楚遊戲機制，切勿「一竹篙打一船人」。

記者：仇凱瑭