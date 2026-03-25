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天文台今午錄30°C 今年最高溫 觀塘達30.9°C 破氣象站設立以來最高3月紀錄

社會
更新時間：17:00 2026-03-25 HKT
發佈時間：17:00 2026-03-25 HKT

天文台表示，廣東沿岸風勢微弱，天色大致良好。本港今日（25日）下午天氣炎熱，香港大部分地區氣溫都上升至28℃或以上。截至下午5時半，天文台總部錄得的最高氣溫再次突破今年以來的最高紀錄，亦係自有記錄以來第五高的3月紀錄。而觀塘 (30.9℃) 錄得的最高氣溫更打破了自氣象站設立以來的最高3月紀錄，大老山 (27.8℃) 亦平了自身的最高3月紀錄。上水更一度高見32.6度。

天文台FB
天文台FB

天文台指，較潮濕的偏東氣流會在未來兩三日影響廣東東部沿岸，部分地區有薄霧，日間溫暖。隨著偏南氣流在下周初逐漸影響華南沿岸，該區天氣炎熱，亦有一兩陣驟雨。預料一道低壓槽會在下周於華南一帶徘徊並帶來不穩定天氣，內陸地區有雷暴。

本港地區今晚及明日天氣預測，晚間漸轉多雲。明日有一兩陣微雨。早上局部地區能見度較低，最低氣溫約22度。日間部分時間天色明朗，最高氣溫約26度。吹微風，明日漸轉吹和緩東至東南風。

展望星期五及星期六日間溫暖，早晚較為潮濕。下周初部分時間有陽光及炎熱，亦有一兩陣驟雨。

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