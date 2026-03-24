南京大屠殺紀念館去年接待1.6萬港人 館方：史料研究沒有終點

近期中日關係緊張，香港傳媒代表團今日（24日）參觀侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館，館方教育服務部主任王敏表示，無論中日關係如何發展，紀念館對大屠殺的呈現仍然存在，日本政府的錯誤言論，對國人參訪紀念館沒有影響。

大屠殺在世倖存者只餘21人

1937年12月，侵華日軍在南京開始持續40多天慘絕人寰的大屠殺，約30萬人遭殺戳，紀念館展出遇難同胞名字和照片、日軍進犯南京過程、一連串暴行相片、中國軍隊撤退命令等文物，並保留了當時遭日軍屠殺後集中掩埋的原始骨骸，呈現層層疊壓的慘狀。上周再有南京大屠殺倖存者去世，據館方介紹，目前在世的倖存者只餘21人。

每年12月13日是南京大屠殺死難者國家公祭日，當日會在紀念館舉行公祭活動，悼念死難者。廣場設置一個「和平大鐘」，寓意警鐘長鳴、警示世人，不忘歷史教訓。

紀念館是國家一級博物館、全國愛國主義教育示範基地，王敏透露，去年紀念館參觀人數達600萬人次，比前一年多60萬人次，當中約1.62萬是預約參觀的港人，包括50多批、合共約2,000名香港學生。

至於展館未來會否再豐富內容，他指南京大屠殺的歷史研究沒有終點，會透過不同史料、文物拓展內容，宣揚不忘歷史，珍惜和平。