Hong Kong Mega 8︱旅發局宣傳「亞洲盛事之都」 戶外投影數碼藝術、城市藝文導賞將國際級藝術延伸社區

3、4月香港精彩盛事無間斷，旅發局推出「Hong Kong Mega 8」推廣活動，以八大國際級藝術、潮流文化及體育盛事為核心，加上匯聚城中多元化活動，帶動全城投入盛事熱潮。當中，旅發局更匯聚城市藝文力量，把藝文元素帶入社區，進一步展現香港作為「亞洲盛事之都」地位。

旅發局主席林建岳表示，旅發局透過「Hong Kong Mega 8」串連多項世界級藝術文化及體育盛事，同時配合各區多姿多彩的活動，全面展現香港作為「亞洲盛事之都」地位。期間，旅發局首度與巴塞爾藝術展攜手將數碼藝術帶入社區，並感謝置地公司支持，讓大眾在香港中心地帶欣賞到世界級的大型公共藝術。旅發局亦聯同業界推出及推廣多元旅遊產品，吸引旅客到訪，並提升旅客體驗和延長他們的留港時間，為相關產業創造更多商機，進一步擴大盛事旅遊經濟效益。

首度攜手Art Basel將數碼藝術帶入社區 免費欣賞國際級投影作品

隨著「Hong Kong Mega 8」推廣活動正式展開，多項國際級藝文盛事亦將在香港相繼亮相。今年，巴塞爾藝術展（Art Basel）將其中一個備受矚目的全球性項目「Zero 10」，由邁阿密海灘展會帶到香港展會作亞洲首展，為觀眾帶來程式碼、光影與聲響藝術等數碼藝術作品。當中，備受全球NFT 收藏家青睞的南韓數碼藝術家DeeKay，亦會於「Zero 10」展出其數碼藝術作品。

旅發局與巴塞爾藝術展香港展會首次將數碼藝術體驗延伸至場外，並於展會開幕前率先推出「Digital Art @Central」，帶動社區投入藝術氛圍。項目邀請DeeKay創作全新的數碼動畫作品《DeePle the People》，將數碼藝術從展會帶到中環城市空間。作品中，不同年齡、種族和職業的人物穿梭於香港繁忙的十字路口，呈現熙來攘往的情景。為此，DeeKay更特別創作約100個角色，當中亦加入多個具代表性的盛事元素，包括龍舟划手、賽馬騎師、廚師及表演歌手等，令作品更具香港特色。

DeeKay表示，非常興奮能與旅發局合作，並特別欣賞以公共空間展示數碼藝術的方式，能讓作品接觸更廣泛的觀眾。作品將於3月24日至29日，一連6日於晚上7時至11時在香港會所大廈外牆上投影，讓市民旅客在城中亦可欣賞到世界級的大型公共藝術。

推本地藝遊攻略 社區多元藝術活動體驗深度遊

同時，旅發局亦與藝術中環展會 (Art Central) 合作推出電子版《香港藝術月探索指南》，精選城中多個藝術社區的精彩活動，涵蓋中環、上環、灣仔、大坑、南區、尖沙咀及西九文化區等地的畫廊展覽、博物館特展及表演藝術節目，並配以鄰近餐飲推介等，提供一站式旅遊資訊，方便旅客以自助形式探索香港不同角落的藝術活動，推動藝文深度遊。藝術中環展會亦推出旅遊及體驗套票，精選套票涵蓋酒店住宿、餐飲、景點、交通等優惠，讓旅客輕鬆體驗藝術旅遊。

除大型藝術盛事外，同一時期，香港多個地區亦充滿藝術活力。「ArtHouse Tai Hang 2026」將大坑社區內10 間舊樓化身成期間限定、集藝術與社區飲食於一身的展覽空間，透過藝術展覽、裝置、導賞團、講座及表演舞台等多元形式，帶領市民旅客邊行邊看，體驗融合藝術的城市漫步，並帶動周邊餐飲及零售消費。

此外，置地公司將呈獻「Art Walk in Central」，讓大眾在中環核心地段展開一場藝術文化之旅。活動包括導賞團、表演式藝術導覽，以及遍佈整個區域的公共藝術裝置，帶領大眾重新發掘置地公司旗下物業的標誌性雕塑作品。在 LANDMARK 中庭，日本藝術家六角彩子（Ayako Rokkaku）將首次於香港舉辦個人展覽，並呈獻其至今最大型的互動藝術裝置。活動將於3月29日延伸至遮打道，透過「OPEN：中環壓軸街頭派對」及「Art on the Move」，打造一場充滿活力的露天街頭慶典。

▼▼即睇活動時間表▼▼

1. ArtHouse Tai Hang

透過超過50 位藝術家的群展，10 間舊樓會以藝術展覽、裝置、導賞團、講座和表演舞台的形式，將大坑社區活化成藝術與社區飲食體驗空間，帶來城市漫步式的藝術體驗。

日期：2026年3月21日至25日(星期六至三)

地點：大坑浣紗街8號至Little Tai Hang

2. 藝遊中環

置地公司將呈獻「Art Walk in Central」，讓大眾在中環核心地段展開一場藝術文化之旅。活動包括導賞團、表演式藝術導覽，以及遍佈整個區域的公共藝術裝置，帶領大眾重新發掘置地公司旗下物業的標誌性雕塑作品。在 LANDMARK 中庭，日本藝術家六角彩子（Ayako Rokkaku）將首次於香港舉辦個人展覽，並呈獻其至今最

大型的互動藝術裝置。活動將於3月29日延伸至遮打道，透過「OPEN：中環壓軸街頭派對」及「Art on the Move」，打造一場充滿活力的露天街頭慶典。

日期：2026年3月21日至4月4日

地點：中環

3. 藝術中環展會2026

呈獻來自香港、亞洲及世界各地前瞻畫廊的作品，展現多元蓬勃的當代藝術面貌。為期5天的展會將帶來不同的表演、藝術裝置、影像藝術、講座及精選餐飲。

日期：2026年3月25日至29日(星期三至日)

地點：中環海濱

4. 2026 年巴塞爾藝術展香港展會

匯聚全球資深藝術力量與新銳藝術之聲，聚焦藝術創新、地域多元性，以及新一代藝廊、藝術家與策展人。

日期：2026年3月27日至29日(星期五至日)

地點：香港會議展覽中心