再培訓局升格後提供AI培訓 孫玉菡：呼應銀髮經濟留住「後60歲」人才 

僱員再培訓局今日（24日）舉行「ERB年度頒獎禮2025-26」，今屆頒獎禮有12名學員獲頒「傑出學員獎」，6位學員獲頒今年新增的「職場再出發培訓獎」，亦設其他獎項，頒予培訓機構和導師等各界人士。勞工及福利局局長孫玉菡表示，政府很希望「後60歲」人士可繼續在職場發光發熱；同時，日後再培訓局升格成技能提升局後，會進行AI相關行業培訓。

政府冀留住「後六十歲」人力資源

孫玉菡致辭時表示，今年特別增設「職場再出發培訓獎」，頒予年過60的學員，認為即使香港步入老齡化社會，但「大家不必很負面地看待」，因為很多60後的人健健康康，工作能力也很強。政府很希望可以留住這批寶貴的「後60歲」人力資源，繼續在職場發光發熱。

今年財政預算案公布再培訓局會升格為技能提升局，孫玉菡強調，升格後機構仍會專注幫助基層打工仔，比如陪月、保安、護理等培訓工作。他表示大家不用擔心這些行業未來走勢，笑稱無法想像機械人做陪月，認為這些行業的從業者「仍會很受歡迎」。同時，他亦指未來技能提升局會做AI相關行業培訓，具體做法則留待正式成立後與各大培訓機構商量。他認為，如何讓各行各業更快掌握到新技術，找到新出路，會是未來技能提升局的工作重點。

僱員再培訓局主席黃傑龍致辭時表示，全世界都在面臨AI帶來的科技和經濟革命，如今情況和新發明車輛時一樣，面對新事物，大家無論是興奮還是憂慮都很正常。他表示，再培訓局會和所有打工仔一同迎接新時代，成為「打工仔的後盾」，幫助大家學習應用AI，掌握新技能。

60後「斜槓族」做保健員又做救生員

「職場再出發培訓獎」得主何沛亨原本從事電子零件銷售工作30多年，60歲時離開職場後積極展開第二人生，報讀再培訓局的「保健員證書課程」，其後持續進修，現時除在老人院舍和殘疾院舍擔任保健員外，亦擔任家居陪診員和泳池救生員，成為60後「斜槓族」。

他建議其他準備開展第二人生的朋友，「心態要開放，不要想自己以前如何威水，要接受新事物」。他分享身邊也有70多歲都在做救生員的朋友，他也會在和朋友飲茶見面時分享ERB課程的事，也有朋友因此會讀這些課程。

「傑出學員獎」得主馬偉豪原為體適能教練，疫情期間健身行業難以維持生計，便報讀再培訓局的「物理治療助理基礎證書」課程。他表示現在的工作給他很大滿足感，復康過程中漸漸看到老人家可以自己走動，十分觸動他。他表示課程對他有很大的正面影響，並形容「沒有ERB就不會有今日的我」。

另一得主方文希的初中階段在疫情中度過，導致他在中三全面復課後未能適應校園節奏，一度休學，其後在社工鼓勵下報讀ERB電腦課程，形容課程內容實用，又不如傳統教育一般大壓力，令他重燃學習熱誠和信心，並認清未來發展方向，形容計劃是他的「人生轉捩點」。他現正修讀人工智能相關課程，期望拾級而上進修學士學位，以成為電子工程師為目標。

記者、攝影：周育瑩