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54歲輔警離境被搜出彈簧刀 獲准簽保守行為1年處理

社會
更新時間：17:25 2026-03-24 HKT
發佈時間：17:25 2026-03-24 HKT

男輔警於去年11月在機場離境期間，被搜出一把長約12.5厘米的彈簧刀，被控管有違禁武器罪。經控辯雙方商討及索取法律意見後，主任裁判官蘇文隆今早在西九龍裁判法院批准被告自簽1000元守行為1年，期間不得干犯與非法武器相關的刑事案件，控罪隨即撤銷。

蘇官透露，被告在機場出境時被搜出涉案彈簧刀，由於彈簧刀是由被告的亡父給予，被告為記念亡父而帶在身上，亦不知道該刀屬違禁武器。經控辯雙方商討及索取法律意見後，蘇官批准被告自簽1000元守行為1年，期間不得干犯與非法武器相關的刑事案件，控罪隨即撤銷。

54歲被告趙永耀，報稱港鐵職員，被控管有違禁武器罪。控罪指，他於2019年某日至2025年11月8日期間在香港，管有違禁武器，即一把彈簧刀。

案件編號：WKCC736/2026
本報記者

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