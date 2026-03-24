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小學內向女教師施襲 內地婦獲准簽保守行為1年了事

社會
更新時間：17:12 2026-03-24 HKT
發佈時間：17:12 2026-03-24 HKT

中年內地主婦去年10月在紅磡一間小學內，與校長討論兒子問題時舉動激烈，發現女教師拍下過程後，用力抓住女教師的右手腕致傷，被控普通襲擊罪。經控辯雙方商討及索取法律意見後，裁判官陳志輝今早在九龍城裁判法院批准被告自簽1200元守行為1年，控罪隨即撤銷。被告另須繳付堂費300元。

41歲被告方宇奇，報稱家庭主婦，被控普通襲擊罪，指她於2025年10月24日，在香港紅磡鶴園街聖公會聖提摩太小學一字樓1A3室外襲擊女子陳匡妤。

案情指，案發當日上午11時許，被告在聖公會聖提摩太小學內與副校長討論兒子的問題時，被告大聲喊叫並做出誇張的手勢，在場的兩名女教師擔心被告會傷人，故分別用手機錄下了被告的行為。被告在情急之下，用左手抓住其中一名女教師陳匡妤的右手腕2至3秒，導致陳的右手腕疼痛，並有兩道抓痕，陳用手機拍攝了傷勢，並在當日向警方報案。

案件編號：KCCC355/2026
法庭記者：黃巧兒

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