宏福苑聽證會︱3住戶還原逃生細節 走廊滿濃煙火警鐘冇響 懊悔未拍門救人

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（24日）舉行第3場聽證會，3名宏福苑居民梁浩軒、謝玉華及高以蕾以事實證人身份作供。梁浩軒慨嘆，住戶多次投訴工人吸煙及維修工程天價問題，曾有很多機會改變事情結果；謝玉華作供時多次落淚，坦言早對工人在棚架吸煙感憂慮；高以蕾則指，曾見到工人吸煙，並無法想像消防系統全部被關，亦後悔沒有拍門嘗試救更多人，冀真相還原。

鄰居試用消防喉未果 火警鐘冇響起

梁浩軒稱，事發當日因病留在家中休息，打開仍被發泡膠封住的窗戶通風。他自下午2時50分起聽到雜物高空掉落的聲音，但沒有嗅到任何煙味。至3時10分，他收到親戚WhatsApp通知指宏福苑發生大火，他一度向窗外望去，由於面向角度問題，並無發現火光，亦無任何煙味，只是聽見雜物跌落聲響。

直至3時半，梁浩軒發現屋內電視無法開啟，只能透過網絡了解資訊。大約下午4時，在家中大廳的他經電子貓眼，發現一對夫婦在門外走廊嘗試使用消防喉未果，而當時火警鐘沒有響起，亦無火光或煙味。

宏盛閣住戶搏命落樓 大堂無燈亦無煙

梁浩軒指，緊接著他打開客廳窗戶嗅到煙味，決定執拾逃生物品，及後經電子貓眼發現門外走廊昏暗有煙，約4時10幾分帶「逃生三寶」離開。他指，當時走廊的煙已攻至上半身，他掩住口鼻從沒有煙的樓梯逃往大堂。到達大堂後，發現大堂沒燈同樣昏暗，雖沒有煙，但地上有疑似消防救火的黑色水跡。他思考片刻後，決定冒着頭頂起火棚架有雜物掉落的危險，衝到花園安全位置，並於4時23分向家人報平安。

梁浩軒表示，他和家人曾質疑發泡膠封窗問題，亦曾與街坊互相抱怨外牆傳來吸煙氣味。他又指，由於單位裝修，一度於2024年11月起暫時搬走，至2025年1月回家，當時已發現窗戶被發泡膠封上。他坦言，有其他居民在火災發生前已多次投訴工人吸煙，亦就天價大維修發聲試圖引起關注，「其實我們曾經有很多機會改變呢件事結果，但係奈何呢件事已經發生咗喇，亦都無辦法改變。我希望大家真係珍惜眼前人。」

宏昌閣住戶作供四度落淚

另一位證人謝玉華作供時表示，與丈夫居於宏福苑10多年，單位位於宏昌閣。她供稱，工程開始搭棚時，曾見有工人在外面吸煙，當時已擔心會否失火。她對煙味敏感，亦知道很多街訪曾作出投訴。她亦確認，曾見到工人在搭棚期間吸煙，認為是常見情況。

謝玉華憶述，火警發生時注意到煙霧向上飄散，與她認知的粉塵向下沉情況不同，初時未察覺異常，但後來感到不妥，打開大木門後，發現走廊略顯朦朧，一度懷疑「係咪我單位啲塵搞到走廊污遭埋㖭。」

她又指，當時聽到有人急促敲門並高呼「火燭，快啲走」，她步出走廊查看，見到一名管理員的身影經過，「我當時仲諗火燭？應該唔會啩」。她隨即致電丈夫，對方着她下樓察看，她帶同兩隻貓離開，原本想提醒鄰居，但因捧着貓籠無法騰出手拍門，最終未能通知隔鄰的母親和其孩子。

謝玉華發言期間四度落淚，表示希望透過作供幫到鄰居，提到自己所在樓層，除了她當日能自行離開外，不少鄰居要麼由消防員救出，要麼已經罹難。她非常希望事件真相能夠呈現出來。

居民幸運搭𨋢逃生 懊悔未拍門救人

獨居於宏昌閣24樓的高以蕾作供指，當日下午2時回到家中，開着電視用電腦，打算下午3時外出。期間，她於約2時50分發現電視訊號中斷，初時未特別在意，惟及後發現傳來燒焦氣味。她憶述，由於其單位早前打風時未貼紙皮石，出現滲水問題，因此獲工程人員打開一扇窗，她從該窗外沒有發現火光，又由於當時得悉樓下21、22樓正進行工程，因此以為氣味是燒焊所致。正當她打算到廚房洗杯後外出時，約2時55分發現有大量濃煙經抽油煙機攻入單位，同時燒焦味道越發強烈，她第一時間以為有人「煲燶嘢」，隨即打開家門，發現門外走廊已經滿布濃煙。

高以蕾表示，發現走廊有濃煙後，第一時間看向家門旁邊的逃生梯門，只見逃生門玻璃白濛濛一片，認為逃生梯已有濃煙攻入，最終選擇隨手帶走手袋及電話，經電梯前往大堂逃生。她指，搭𨋢到達大堂後，當時大堂有送貨員及保安員，眾人仍未知發生火警，及後有管理人員到場向保安員說「大件事」，她聽見後馬上逃出大堂來到安全位置，發現大樓發生火災並拍下照片，當時是下午2時57分。她隨即聯絡住在宏志閣的父母，叫他們盡快逃生。

打風後棚網破壞 換成淺綠色棚網

她憶述，留意到打風後大廈很多棚網破爛，然後被更換成淺綠色棚網。她並沒有投訴工人吸煙問題，但曾在地下見到工人吸煙，又認為已有不少住戶就吸煙問題投訴，卻始終沒有被受理。她指，想像不到消防系統竟然全部被關，稱自己相當幸運，能夠乘搭電梯逃生，很懊悔當時沒有拍門嘗試拯救更多人，「沒有消防系統，想像不到有多無助」，冀委員會能還原真相。

記者：黃子龍、趙克平

攝影：蘇正謙

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