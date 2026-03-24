Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

綠在區區︱5.4起「綠綠賞」連通支付寶香港 可轉換AlipayHK積分 兌換現金或優惠券

社會
更新時間：16:43 2026-03-24 HKT
發佈時間：16:43 2026-03-24 HKT

環保署今日（24日）公布，「綠綠賞」電子積分計劃將進一步電子化，5月4日起與AlipayHK（支付寶香港）電子支付平台連結，加上原有的Carbon Wallet及「易賞錢」平台，「綠綠賞」電子積分可用於全港超過15萬個商戶，讓市民在日常生活中更方便、更靈活地使用回收積分，將回收融入生活細節。

「綠綠賞」積分可即時轉換AlipayHK積分

「綠綠賞」連結支付寶香港平台後，積分可即時轉換為AlipayHK積分，既可作為現金使用，亦可兌換優惠券。屆時，用戶可隨時隨地以「綠綠賞」電子積分在支付寶香港、Carbon Wallet及「易賞錢」平台的合作商戶消費，涵蓋網購、繳費、交通、零售及餐飲等多元生活場景。

保留$50超市實體現金券

同時，用戶亦可選擇憑「綠綠賞」電子積分在全線「綠在區區」設施換領50元超市實體現金券。環保署發言人表示，「綠綠賞」的登記用戶數目已突破120萬，當中約九成用戶已使用手機應用程式。

5.4起每區僅保留一個實體禮品換領點

隨着「綠綠賞」進一步電子化，用戶可換領的禮品種類、方式及地點大幅增加，對用戶會更加吸引和方便。未來政府將與時並進，逐步減少實體禮品換領點，由5月4日起全港18區的「綠在區區」將在每區保留一個實體禮品換領點；而離島居民（包括長洲、坪洲及南丫島）則可繼續於島上回收流動點換領實體禮品。

發言人表示，署方在推動數碼轉型的同時，已制定一系列「以民為先」的支援措施，確保不同群體順利過渡電子化。環保署將於主要公共屋邨回收高峰時段增設臨時服務站，安排專人為長者及有需要人士提供即場登記及應用程式示範。「綠在區區」設施的前線職員亦會協助長者下載及使用應用程式，現場並備有圖文指引及短片。

實體卡未實名登記 5.4起不能賺積分

現有「綠綠賞」實體積分卡用戶如欲保留賺取積分功能，須於2027年8月31日前完成實名登記；未實名登記的實體卡由2026年5月4日起將不能賺取新積分，但原有積分仍可於2027年8月31日前兌換禮品。市民可瀏覽「綠綠賞」專題網頁（www.wastereduction.gov.hk/zh-hk/waste-reduction-programme/greencommunity#green-electronic-participation-scheme）獲取最新資訊。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
月入逾$5萬已婚港男 享受不求上進生活 準時放工食兩餸飯 講金句為財富自由下新定義｜Juicy叮
月入逾$5萬已婚港男 享受不求上進生活 準時放工食兩餸飯 講金句為「財富自由」下新定義｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
特朗普再引股市震盪 發帖前突現47億異常期貨大單 交易員怒轟：有人瞬間暴富
特朗普再引股市震盪 發帖前突現47億異常期貨大單 交易員怒轟：有人瞬間暴富
股市
7小時前
宏福苑聽證會︱第三日聆訊進行 3名宏福苑居民將以證人身份作供
宏福苑聽證會︱宏福苑女證人憶述逃生經過四度落淚 冀能將真相呈現︱持續更新
社會
6小時前
蕭芳芳前夫秦祥林移美後罕曝光 身材發福頭髮全白仍有型 一代小生曾跟林青霞訂婚
蕭芳芳前夫秦祥林移美後罕曝光 身材發福頭髮全白仍有型 一代小生曾跟林青霞訂婚
影視圈
9小時前
海港酒家晚市大劈價！爵士湯/燒鵝/龍躉$68 全線4分店星期一至五供應
海港酒家晚市大劈價！爵士湯/燒鵝/龍躉$68 全線4分店星期一至五供應
飲食
4小時前
42歲前港姐關伊彤親證離婚結束14年婚姻 被嘲「乜水」霸氣反擊：唔知就唔使留言
42歲前港姐關伊彤親證離婚結束14年婚姻 被嘲「乜水」霸氣反擊：唔知就唔使留言
影視圈
7小時前
長者「兩蚊兩折」北上深圳攻略！新乘車優惠貴幾多？港鐵/巴士/小巴新車資一覽
長者「兩蚊兩折」北上深圳攻略！新乘車優惠貴幾多？港鐵/巴士/小巴新車費一覽
生活百科
2026-03-23 10:58 HKT
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚生活4點細節「形成舒服節奏」 網民同感：真的好愛香港
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節 網民同感：真的好愛香港
生活百科
2小時前
男子大便太用力竟猝死在馬桶上 揭4大奪命先兆 推介7大軟便通便食物
男子大便太用力竟猝死在馬桶上 揭4大奪命先兆 推介7大軟便通便食物
保健養生
5小時前
內地政府推酒店住宿補貼優惠！深圳1地區最多減￥500 指定網上平台供應（附領券步驟）
內地政府推酒店住宿補貼優惠！深圳1地區最多減￥500 指定網上平台供應（附領券步驟）
旅遊
2026-03-22 12:00 HKT