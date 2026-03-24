綠在區區︱5.4起「綠綠賞」連通支付寶香港 可轉換AlipayHK積分 兌換現金或優惠券

環保署今日（24日）公布，「綠綠賞」電子積分計劃將進一步電子化，5月4日起與AlipayHK（支付寶香港）電子支付平台連結，加上原有的Carbon Wallet及「易賞錢」平台，「綠綠賞」電子積分可用於全港超過15萬個商戶，讓市民在日常生活中更方便、更靈活地使用回收積分，將回收融入生活細節。

「綠綠賞」積分可即時轉換AlipayHK積分

「綠綠賞」連結支付寶香港平台後，積分可即時轉換為AlipayHK積分，既可作為現金使用，亦可兌換優惠券。屆時，用戶可隨時隨地以「綠綠賞」電子積分在支付寶香港、Carbon Wallet及「易賞錢」平台的合作商戶消費，涵蓋網購、繳費、交通、零售及餐飲等多元生活場景。

保留$50超市實體現金券

同時，用戶亦可選擇憑「綠綠賞」電子積分在全線「綠在區區」設施換領50元超市實體現金券。環保署發言人表示，「綠綠賞」的登記用戶數目已突破120萬，當中約九成用戶已使用手機應用程式。

5.4起每區僅保留一個實體禮品換領點

隨着「綠綠賞」進一步電子化，用戶可換領的禮品種類、方式及地點大幅增加，對用戶會更加吸引和方便。未來政府將與時並進，逐步減少實體禮品換領點，由5月4日起全港18區的「綠在區區」將在每區保留一個實體禮品換領點；而離島居民（包括長洲、坪洲及南丫島）則可繼續於島上回收流動點換領實體禮品。

發言人表示，署方在推動數碼轉型的同時，已制定一系列「以民為先」的支援措施，確保不同群體順利過渡電子化。環保署將於主要公共屋邨回收高峰時段增設臨時服務站，安排專人為長者及有需要人士提供即場登記及應用程式示範。「綠在區區」設施的前線職員亦會協助長者下載及使用應用程式，現場並備有圖文指引及短片。

實體卡未實名登記 5.4起不能賺積分

現有「綠綠賞」實體積分卡用戶如欲保留賺取積分功能，須於2027年8月31日前完成實名登記；未實名登記的實體卡由2026年5月4日起將不能賺取新積分，但原有積分仍可於2027年8月31日前兌換禮品。市民可瀏覽「綠綠賞」專題網頁（www.wastereduction.gov.hk/zh-hk/waste-reduction-programme/greencommunity#green-electronic-participation-scheme）獲取最新資訊。