五月天香港演唱會︱五迷注意！3.24彩排場幾點入場？即睇生日應援攻略／散場交通安排

亞洲搖滾天團五月天今年迎來成團29周年，將再度踏上啟德體育園的舞台，於啟德主場館上演四場生日限定派對，為「五迷」帶來2026 五月天《#5525+1 回到那一天》25 週年巡迴演唱會「香港站．春暖花開版」，一同慶祝這個別具意義的重要時刻。

啟德體育園亦將於演唱會期間全面啟動「生日應援」主題活動，聯同「五迷」」一同慶生，將整個園區化成專屬五月天與樂迷的回憶場景。

為確保觀眾享有最佳演唱會體驗，園方提醒觀眾出發前做好準備：

（一）出發到體育園之前，提前領取實體門票

（二）查閱入場安排和路徑（特別是入場時間和閘口）預留足夠時間安檢入場

（三）了解交通安排，提前計劃到場及離場交通

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3月24日五月天5525+1 香港站彩排特別場，歡迎所有已成功購買2026年3月24日原場次門票的觀眾出席。凡透過快達票（HK Ticketing）購票的觀眾，可於快達票位於港九新界及中國內地多個地點的自助取票機領取實體門票，至於透過大麥網及紛玩島購票的觀眾，相關票務公司已由3月16日起陸續寄出實體門票。所有觀眾入場時必須持有實體門票，並依照門票上所列的座位入座，一人一票。彩排特別場將於當日下午5時30分開放安檢，晚上7時開始，彩排特別場為時約40分鐘。

請留意，彩排特別場結束後，原定3月24日場次全部門票將自動作廢失效。此次彩排為免費活動，觀眾不論是否出席3月24日彩排特別場，其所購買的2026年3月24日門票票款及相關顧客服務費、郵遞費用（如適用），均可獲主辦單位全數退款。主辦單位將於3月25日啟動退款流程，預計七至十日內透過購買時的支付方式完成退款，不需申請。如有任何查詢，請聯絡主辦單位。

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周三及周五（3月25及27日）的演唱會將於下午5時開放安檢，晚上7時開場。周六及周日（3月28及29日）的演唱會則於下午4時30分開放安檢，同樣於晚上7時開場。為確保享有最佳的觀賞體驗，園方提醒觀眾預留足夠時間寄存限制攜帶的物品及進行安檢，並參照門票上所屬入場閘口，提前到達相應的閘口掃描門票進場，以免影響入場時間。

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活動期間，體育園一帶交通預期將較繁忙，敬請觀眾盡量乘搭公共交通工具，避免駕駛或乘搭私家車。觀眾請按此連結查閱運輸署公布的最新交通消息。

港鐵服務：離場時，港鐵將加密屯馬綫班次，經大圍站接駁東鐵綫往羅湖站的最後一班列車，將於晚上10時59分由宋皇臺站開出，及11時01分由啟德站開出。

特別巴士路線：專營巴士公司將提供11條特別路線，分別前往落馬洲（新田）、港珠澳大橋香港口岸、機場及港九新界各主要地區。（只限3月25、27至29日）

跨境巴士服務：計劃當日返回內地的觀眾可乘搭體育園安排的跨境巴士，需於營辦商網上平台提早購票；現場不設售票。請預早安排離場交通，以免影響行程。

的士服務：啟德主場館的士上落客區全面開放。

私家車上落客區：使用私家車的觀眾可在啟德青年運動場下車（只限3月25、27至29日，僅供落客，不設上客），或於啟德沐和街及土瓜灣馬頭角道指定地點上落客。

停車場使用：園區停車場僅供已預約或已購買泊車証的車輛使用。

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為方便「五迷」慶祝五月天成團29周年的重要時刻，體育園內有不同應援活動，希望能為「五迷」打造沉浸式應援體驗。其中，官方商品售賣處分別位於啟德主場館2樓啟慶匯及啟德零售館2地下中庭。園區內亦設置限定應援活動及主題打卡裝置。部分活動已於3月20日開始，「五迷」可留意主辦單位社交平台最新公布。

➢官方商品售賣處

•啟德主場館2樓啟慶匯（近 E 閘口）

•啟德零售館2地下中庭

➢#5525+1 扭蛋活動（只限已完成線上報名的觀眾參與）

•啟德零售館2地下GF‑006號

➢#5525+1 留影拍貼機

•啟德零售館2一樓L1‑123號

➢STAYREAL PARK「遇見」公園

•室內展區：啟德零售館2四樓405–414號

•賽車兔兔主題區：北斗園

➢主題展區「與我為5車隊」

•美食海灣

此外，園區內設有多個打卡熱點，「五迷」由啟德車站廣場前往啟德主場館途中，可於啟德體育大道入口欣賞20米高巨型電視屏幕，並在巨型五月天海報前留影，記錄應援時刻。

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為慶祝五月天成團29周年，啟德主場館特別推出港幣29元限定優惠（只限3月25、27至29日），觀眾可選擇意大利辣肉腸薄餅（半個）、焗叉燒餐包（兩件）或雞肉熱狗棒一份，讓「五迷」在欣賞精彩演出之餘，同步享受味覺盛宴。

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觀眾可經西橋（較近港鐵宋皇臺站）、中央廣場（較近港鐵啟德站）或美食海灣前往各閘口。

一經掃描門票進場後，如需離開，則不得再次進入啟德主場館。

入場人士請留意場地規則及限制攜帶的物品，如攜帶容量不超過600毫升的塑料或硅膠水瓶／杯，不得附有瓶／杯蓋及任何液體；任何專業攝影器材、平板電腦、自拍棍、任何尺寸大於38厘米x 30厘米x 20厘米的應援物，以及長傘均不可帶入場內。

因應天氣情況，觀眾應以輕便裝束到場參加活動。

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啟德主場館附近將設有付費物品寄存處，供活動參加者使用。

使用者須於活動當日自行將行李帶往以下寄存處辦理手續：

（一）啟德體藝館1M層（近中央廣場）

（二）啟德青年運動場外

（三）啟德主場館地面G層旅遊巴士上落客區

開放時間：

下午4時至晚上11時30分（3月25及27日）

下午3時30分至晚上11時30分（3月28及29日）

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