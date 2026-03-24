五月天香港演唱會︱五迷注意！體育園辦「生日應援」活動與五迷慶生 一文睇清應援攻略／交通安排

亞洲搖滾天團五月天今年迎來成團29周年，將再度踏上啟德體育園的舞台，於啟德主場館上演四場生日限定派對，為「五迷」帶來2026 五月天《#5525+1 回到那一天》25 週年巡迴演唱會「香港站．春暖花開版」，一同慶祝這個別具意義的重要時刻。

啟德體育園亦將於演唱會期間全面啟動「生日應援」主題活動，聯同「五迷」」一同慶生，將整個園區化成專屬五月天與樂迷的回憶場景。

為確保觀眾享有最佳演唱會體驗，園方提醒觀眾出發前做好準備：

（一）出發到體育園之前，提前領取實體門票

（二）查閱入場安排和路徑（特別是入場時間和閘口）預留足夠時間安檢入場

（三）了解交通安排，提前計劃到場及離場交通

（四）預留足夠時間以進行安檢及驗票流程

（五）建議以輕使裝束入場觀賞演出

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今日（3月27日）的演唱會將於下午5時開放安檢，晚上7時開場。周六及周日（3月28及29日）的演唱會則於下午4時30分開放安檢，同樣於晚上7時開場。為確保享有最佳的觀賞體驗，園方提醒觀眾預留足夠時間寄存限制攜帶的物品及進行安檢，並參照門票上所屬入場閘口，提前到達相應的閘口掃描門票進場，以免影響入場時間。

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活動期間，體育園一帶交通預期將較繁忙，敬請觀眾盡量乘搭公共交通工具，避免駕駛或乘搭私家車。觀眾請按此連結查閱運輸署公布的最新交通消息。

港鐵服務：離場時，港鐵將加密屯馬綫班次，經大圍站接駁東鐵綫往羅湖站的最後一班列車，將於晚上10時59分由宋皇臺站開出，及11時01分由啟德站開出。

特別巴士路線：專營巴士公司將提供11條特別路線，分別前往落馬洲（新田）、港珠澳大橋香港口岸、機場及港九新界各主要地區。（只限3月25、27至29日）

跨境巴士服務：計劃當日返回內地的觀眾可乘搭體育園安排的跨境巴士，需於營辦商網上平台提早購票；現場不設售票。請預早安排離場交通，以免影響行程。

的士服務：啟德主場館的士上落客區全面開放。

私家車上落客區：使用私家車的觀眾可在啟德青年運動場下車（只限3月25、27至29日，僅供落客，不設上客），或於啟德沐和街及土瓜灣馬頭角道指定地點上落客。

停車場使用：園區停車場僅供已預約或已購買泊車証的車輛使用。

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為方便「五迷」慶祝五月天成團29周年的重要時刻，體育園內有不同應援活動，希望能為「五迷」打造沉浸式應援體驗。其中，官方商品售賣處分別位於啟德主場館2樓啟慶匯及啟德零售館2地下中庭。園區內亦設置限定應援活動及主題打卡裝置。部分活動已於3月20日開始，「五迷」可留意主辦單位社交平台最新公布。

➢官方商品售賣處

•啟德主場館2樓啟慶匯（近 E 閘口）

•啟德零售館2地下中庭

➢#5525+1 扭蛋活動（只限已完成線上報名的觀眾參與）

•啟德零售館2地下GF‑006號

➢#5525+1 留影拍貼機

•啟德零售館2一樓L1‑123號

➢STAYREAL PARK「遇見」公園

•室內展區：啟德零售館2四樓405–414號

•賽車兔兔主題區：北斗園

➢主題展區「與我為5車隊」

•美食海灣

此外，園區內設有多個打卡熱點，「五迷」由啟德車站廣場前往啟德主場館途中，可於啟德體育大道入口欣賞20米高巨型電視屏幕，並在巨型五月天海報前留影，記錄應援時刻。

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為慶祝五月天成團29周年，啟德主場館特別推出港幣29元限定優惠（只限3月25、27至29日），觀眾可選擇意大利辣肉腸薄餅（半個）、焗叉燒餐包（兩件）或雞肉熱狗棒一份，讓「五迷」在欣賞精彩演出之餘，同步享受味覺盛宴。

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場地設有限制，以下物品不能帶進會場。特高娛樂FＢ圖片

場地設有限制，以下物品不能帶進會場。特高娛樂FＢ圖片

觀眾可經西橋（較近港鐵宋皇臺站）、中央廣場（較近港鐵啟德站）或美食海灣前往各閘口。

一經掃描門票進場後，如需離開，則不得再次進入啟德主場館。

入場人士請留意場地規則及限制攜帶的物品，如攜帶容量不超過600毫升的塑料或硅膠水瓶／杯，不得附有瓶／杯蓋及任何液體；任何專業攝影器材、平板電腦、自拍棍、任何尺寸大於38厘米x 30厘米x 20厘米的應援物，以及長傘均不可帶入場內。

因應天氣情況，觀眾應以輕便裝束到場參加活動。

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啟德主場館附近將設有付費物品寄存處，供活動參加者使用。

使用者須於活動當日自行將行李帶往以下寄存處辦理手續：

（一）啟德體藝館1M層（近中央廣場）

（二）啟德青年運動場外

（三）啟德主場館地面G層旅遊巴士上落客區

開放時間：

下午4時至晚上11時30分（3月25及27日）

下午3時30分至晚上11時30分（3月28及29日）

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