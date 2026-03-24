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涉持假文件謊稱畢業於泰國皇太后大學 內地女被控2罪 准保釋至4.14再訊

社會
更新時間：15:49 2026-03-24 HKT
發佈時間：15:49 2026-03-24 HKT

45歲持雙程證女子涉嫌以虛假畢業證書，及訛稱自己曾就讀泰國皇太后大學，誤導香港入境事務處。她被控使用虛假文書等2罪，今於沙田裁判法院再提堂。署理主任裁判官鄭紀航押後案件至4月14日再訊，期間女子獲准以保釋金及人事擔保金共4萬元等條件保釋候訊。

被告蔣林霖，控罪書上無報稱職業，被控各一項使用虛假文書罪，及作出虛假陳述以誤導入境事務隊成員罪。

控罪指，被告於2025年3月12日或該日前後在香港，明知或相信有關虛假文書，即一張看似是由皇太后大學（Mae Fah Luang University）發出的畢業證書屬虛假，而使用該文書，意圖誘使入境事務處處長及其人員接受該文書，而作出或不作某些作為，以致對該人或其他人不利。以及於2025年8月11日，被告在香港高鐵西九龍管制站作出虛假陳述，以明知地誤導入境事務隊成員，即被告訛稱在2019年至2021年曾於Mae Fah Luang University就讀。

案件編號：STCC3163/2025
法庭記者：雷璟怡

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