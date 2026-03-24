宏福苑大火聽證會｜競委會揭承建商「圍標」黑幕 合謀定價、瓜分市場、幽靈標等投標手法層出不窮

宏福苑大火，揭露大維修大廈常年出現的圍標問題。大埔宏福苑火災獨立調查委員會今日（24日）繼續舉行聽證會，競委會的代表在聽證會上揭露不良承建商及顧問公司為投得工程，作出種種不良手法；市建局亦有留意到不法分子操控招標情況。

1.合謀定價：兩個或以上承辦商協議不低於某價格入標

競委會代表李曉亮表示，競委會的確見到有長期、大範圍出現系統性且廣泛的嚴重反競爭行為，指行為並不只限於圍標那麼簡單，通常會涉及其他嚴重反競爭行為，包括合謀定價，例如兩個或以上承辦商，他們協議說大家都不要以低於某一個價格入標，就可以謀取暴利。

2.瓜分市場：承建商間協議「我做九龍，你做新界」

他指，第二個做法就是瓜分市場的做法，譬如多過一個承建商，他們之間協議「我做九龍，你做新界」他都不需要再額外再商討再合謀，因為他們已經有一個概括性的瓜分市場協議，在這樣的情況之下，都是一個嚴重違反競爭行為。

他續指，有承辦商的做法是將自己的文件範本甚至電郵交給另一個承辦商，用這些範本來營造一個存在競爭的假象。

3.幽靈標：入標公司均由同一個業務實體操控

他指，另一種俗稱的「幽靈標」，看似獨立，但實際上它們都受到同一個業務實體操控。

4.壓抑投標：投標者與另一個投標者協定「不入標」

他更指，甚至連圍標本身也有不同做法。首先是俗稱的「壓抑投標」，簡單來說就是一個投標者與另一個投標者協定，「我不入標或者我撤回標書。」

5.掩護式投標：以高價掩護標 讓屬意者中標

其次是「掩護式投標」，舉例它的工程費用是一千萬，其他掩護的入標者可能會是二千萬、三千萬、四千萬，讓擬定會贏的入標者更加突出。

6.獨立工程顧問暗中「通水」：支持承辦商自行勸退其他投標者

李曉亮表示，就委員會資深大律師在會議上展示，看到這宗案件疑似涉及工程顧問篡改報告，目的是希望他們屬意的承辦商中標。競委會看到另一種情況，就是有獨立的工程顧問暗中「通水」，讓他想支持的承辦商自行勸退其他投標者，以壓抑投標。獨立或疑似獨立的工程顧問出現瀆職行為。

7.圍標運作：安排集團旗下承辦商按指示投標

他指競委會亦曾經見過圍標集團的運作，這類集團的運作模式是當集團頭目見到某個招標項目，他想贏得這個招標，就會「派功課」，安排集團旗下的承辦商按照指示投標，好讓集團旗下預定的承辦商最終中標。

圍標集團與圍標集團之間合作以確保勝出

他指，競委會見過更大規模的情況，就是當市場上出現大型樓宇復修的招標過程，有時會出現多於一個圍標集團同時運作，有時可能是分開進行，但亦有情況是圍標集團與圍標集團之間合作，以確保勝出機會。因此，他們會向其他圍標集團「借用」旗下的承辦商。

有見及此，競委會認為相關的嚴重反競爭行為相當廣泛，涉及的地域遍及全港九龍、新界，牽涉的工程顧問亦為數不少。在「派功課」的過程中，這些行為都非常有系統地見過更大規模的情況。

市建局揭不法分子操控招標 涉篡改結果

代表市建局的資深大律師呂世杰表示，市建局在早年協助業主籌組維修的過程，留意到有不法分子操控招標情況，例如只有個別承建商能夠收到招標文件，截標之後又逼退有意入標的承建商，更嚴重的甚至包括篡改開標、評標結果。

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