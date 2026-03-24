建造商會簽署《效率提升約章》 稱「提效不等於趕工」 業界撐地盤禁煙 惟憂執行挑戰大

香港建造商會今日（24日）聯同八大業界團體簽署《2026建造業效率提升約章》，約章內容涵蓋八大方向，包括安全至上、追求卓越、持續創新、精準施工、資源優化、匠人精神、敬業守時，以及良心僱主。其中安全至上方面列出全面推行地盤禁煙。

約章涵蓋八大方向 包括匠人精神、良心僱主

香港建造商會會長廖聖鵬表示，近年香港建造業面對多方面挑戰，包括工期要求、工序協調複雜、科技轉型帶來的壓力增加，以及社會對工程安全、質量和專業操守的期望不斷提升。他指，約章以「提速、提效、提量、提質」為核心目標，號召建築業界嚴守本分、肩負責任，共同建設更安全、更優質的工程環境，邁向高品質和可持續發展的未來。

廖聖鵬：效率提升不等於趕工 不會犧牲安全

廖聖鵬強調，效率提升不等於趕工，更不會以犧牲安全、質量和工人權益為代價，真正的效率應建基於更周全的規劃、更有效的工序安排、更準確的施工協調、工地各崗位敬業守時，以及適切應用創新科技，從而減少浪費與重做，實質提升生產力，強調《約章》的核心目的並非單純追求「做得快」，而是清晰承諾做到「安全地做、精準地做、按時地做、負責任地做」。

香港建造商會執行總監陸偉雄表示，約章展現了業界自發性透過承諾與實際行動，建立正面文化，推動企業管理、工地執行和從業員習慣同步優化，從而使效率提升不再流於口號，而是在日常運作中落地實踐，逐步形成行業自主、持續改進的風氣。

業界支持工地全面禁煙 惟對執行細節有不同意見

勞工處昨日（23日）向立法會提交法例修訂建議，擬實施地盤全面禁煙，勞福局局長孫玉菡今早在電台節目表示，若在地盤內發現煙頭，承辦商亦有機會因此被檢控。廖聖鵬回應指，業界普遍支持工地全面禁煙，不過對政府在禁煙措施上的執行細節有不同意見，關注若承辦商已採取足夠措施，而工人違法吸煙，應有何免責守則。

陸偉雄表示，相關文件指出承建商須採取合理步驟禁煙，目前九個建造業團體正籌備制訂指引，說明地盤執行禁煙的具體安排，冀勞福局了解業界配合禁煙的立場，「希望政府尊重我們已經做足需要做的事，當政府提出檢控時，要考慮承建商或分包商已經採取的措施」。

「吸煙是工友長期習慣」

建築業承建商聯會主席勞焯培認為，禁煙措施在執行上面臨很大挑戰，指吸煙是工友長期習慣，且地盤人員流動性大，工種亦繁多，因此在執行上，勞工處在執法時必須做到清晰、責任分明、合理。他提到，在責任清晰合理的情況下，業界對於40萬元罰款有所保留，對中小企而言，罰款已佔工程成本5-10%，形容對他們是沉重負擔。

記者、攝影：郭文卓