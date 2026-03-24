港媒參訪南京AI生態街區開眼界 機械人跳舞打拳動作敏捷 AI賦能各行各業︱Kelly Online
更新時間：12:23 2026-03-24 HKT
發佈時間：12:23 2026-03-24 HKT
發佈時間：12:23 2026-03-24 HKT
人工智能浪潮席捲全球，內地亦致力拓展AI，培育新興產業。香港媒體江蘇參訪團昨展開首天行程，到訪AI ‧ 鏡界——南京人工智能生態街區，這是當地AI產業地標和創新高地，總規劃面積1.96平方公里，已建成10個專業園區，聚集381家AI企業，逾5萬從業人員。
據南京AI智能體集散中心營運負責人張迎月介紹，AI除了應用在日常生活，亦有撮合交易功能，用AI的實際應用場景去賦能各行各業，「讓AI走出實驗室」，目前AI生態街區已匯聚華為等人工智能企業。
她又指，內地企業更看重AI生態，南京的生態較為完整，企業更容易找到上游和下游產業鏈，「一站式實現它想要的東西」。至於與香港的創科合作，張迎月說，南京市非常重視，每年組織企業到香港參展。
南京AI生態街區有多個展館，展示不同AI生活、醫療、教育產品，例如工作人員就即場示範叫AI翻譯不同語言、檢查身體狀況等，當然「唔少得」有機械人表演跳舞同打拳，動作頗為敏捷。
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