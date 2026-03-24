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宏福苑聽證會｜ICU人員被指「通風報信」 政府代表：說法嚴重偏離事實 預約檢測須確保對方在場

社會
更新時間：11:54 2026-03-24 HKT
發佈時間：11:54 2026-03-24 HKT

大埔宏福苑火災獨立調查委員會今日（24日）繼續舉行聽證會。在早前的聆訊中，房署屋宇保養測量師劉嘉敏被指預先告知工程顧問鴻毅及總承建商巡查時間。

代表政府的資深大律師孫靖乾在今日的聽證會表示，委員會代表大律師在開場陳詞和展示一部分的證據，原意是希望令到各涉事人士及早作出回應，但遺憾地「畀一啲人誤解咗，委員會已經就有關議題落咗結論，」

他指有媒體指名道姓指政府個別人員，甚導致他或他們的家人被「起底」，證人尚未作供，政府亦有必要針對委員會代表大律師開場陳詞的疑似指控作出澄清。

預先通知工地巡查時間 傳媒報道為打龍通 政府：嚴重偏離事實

孫指，委員會代表大律師在第一日開場陳詞中提到，ICU人員在收到該投訴後，到工地進行檢測，並透過WhatsApp聯絡註冊檢驗人員(RI)，亦即是註冊檢驗人員，商討檢測日期及時間。他指委員會大律師就有關議題進行信息記錄，傳媒隨即在不同媒體的報道中被描繪為「打龍通、通風報信」等涉及串通、串謀的字眼，政府認為是毫無客觀根據，以及嚴重偏離事實的指控。

孫指，就ICU作出預約的原因，主要是因為ICU人員需要RI在場協助進行採樣，以進行測試。根據ICU現時的理解，屋宇署同樣可能需要採樣，需與註冊檢驗人員或註冊承建商進行預約，而RI他們委派的代表在檢測時在場，讓他們可以就任何問題作出即時回應，亦可以讓ICU人員去審視該投訴是否成立。而且ICU的人員與RI註冊檢驗人員溝通時，實際上他們的信息溝通與現場視察時間僅相差一日，因此其實他們亦已盡量將時間壓縮，指「是有這個考慮在內」。

他指無論如何，政府希望委員會與各界人士保持持平態度，就他們已經展示或尚未展示的其他證據，從而考慮是否真的有客觀基礎，更多細節亦會在證人作供階段呈現。

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