宏福苑聽證會︱消防系統遭停用 政府代表：消防處事前無接申報指警鐘關閉 表格「火警警報」一欄被漏空

大埔宏福苑火災獨立調查委員會今日（24日）繼續舉行聽證會，代表政府的資深大律師孫靖乾發言時指出，消防處收到宏福苑消防系統停用通知，並按照程序採取加強措施，但申報表格上涉「火警警報」一欄是空白，沒有填上。

孫靖乾指出，於2025年11月26日下午2時51分，消防通訊中心接獲首個報警電話，報稱宏昌閣外牆棚架起火。由於預先知道宏福苑正進行維修工程，消防處當時額外調配了一架主泵車支援。

至下午2時56分，由於火勢迅速蔓延，現場指揮官迅速於3時02分將火警升至三級，並於3時34分升到四級火警，6時22分升到五級火警。他指，消防處貫穿整個救援行動作出超常規部署。消防處處長於3時20分指示啟動指揮室，由助理處長作出協調、聯絡及後勤支援。而早於火警升至四級時，消防處調配了共48輛消防車、13輛救護車，數字相當於五級火警出動人數110名的兩倍以上。

孫靖乾：消防處應對規模前所未見

至火勢於下午6時22分升至五級火警時，消防處共同調配116輛消防車，合共718名消防員到場；而到晚上10時30分，已累計調派共174輛消防車、47輛救護車，合共948名消防員，孫靖乾形容消防處的應對規模前所未見。

消防員需在惡劣情況下進行滅火及強行進入單位進行搜救工作

孫靖乾續指，消防人員需要在種種困難下奮力搶救。第一，當時宏福苑相關大廈走廊及樓梯空間狹窄、煙霧彌漫、溫度極高，部分單位高達攝氏800°C。消防員需在惡劣情況下進行滅火及強行進入單位進行搜救工作。其次，火勢相信是通過煙囪效應，沿大廈光井迅速由地下向上蔓延，短時間內已經由低層蔓延至天台，並擴展其他大廈。而宏昌閣以及宏泰閣的出入口堆積嚴重，妨礙居民疏散，兩名在周邊工作的消防員因為墜物擊中入院治療，「正正喺呢兩座大廈出入口被圍封嘅狀況，較低層嘅樓層重新燃起，消防人員不得不喺唔同嘅樓層之間反復移動滅火，以保安全。」

宏福苑消防喉轆及消防栓系統因維修而停用

孫靖乾表示，由於宏福苑的消防喉轆及消防栓系統因維修而停用，消防處因此需要增派人手，提升消防喉水壓，以確保高層滅火水源供應。而就消防裝置停用通知而言，消防處收到有關停用通知後，採取相應的加強措施。面對以上種種挑戰，消防人員仍然奮不顧身，執行消防任務。

除消防員何偉豪不幸殉職 另有9名消防員入院治療

他提到，除消防員何偉豪不幸殉職，另有9名消防人員因被物件擊中而需要入院治療。政府注意到社會上就消防處今次事件的應對有所關注，包括無人機使用、與內地消防協調，燃燒棚架有否需要拆卸處理等。消防處將於相關證人供詞中，就上述種種事宜的決策過程，及背後考量作出陳述，希望為公眾提供全面及充分的回應。

至於有關消防處收到宏福苑消防系統停用通知，孫靖乾指消防有按照程序採取加強措施，但申報表格上涉「火警警報」一欄是空白，沒有填上，有關詳情稍後呈上。

記者：黃子龍、趙克平

攝影：蘇正謙