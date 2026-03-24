「兩蚊兩折」4.3實施 波姐馮素波與妹妹演出兼獻唱 教你搭車攻略｜Kelly Online
更新時間：10:47 2026-03-24 HKT
發佈時間：10:47 2026-03-24 HKT
發佈時間：10:47 2026-03-24 HKT
【2元乘車/兩元兩折/2蚊車/長者出行】政府昨日（23日）宣布，將於4月3日起調整2元乘車優惠措施至「兩元兩折」。運輸署在社交網頁「運輸署Agent T」上載由「波姐」馮素波與妹妹馮素雲一同參與拍攝️2元優惠計劃調整為「兩蚊兩折」優惠的電視宣傳片，示範手持樂悠咭，一嘟即享「兩蚊兩折」：平過或等於10蚊計兩蚊，貴過10蚊就計兩折。她們就親自演出外，更親自獻唱。
Agent T與團隊在拍攝宣傳片期間探班，代表部門感謝波姐同素雲姐參與今次宣傳。運輸署還提醒，合資格長者及殘疾人士均適用於現時「兩蚊兩折」優惠，同時還呼籲合資格人士繼續認住2元乘車優惠計劃標誌，留意各區「搭車攻略」，精明出行。
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