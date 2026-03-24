每日雜誌｜需求高落地難 樂齡科技推廣停滯 學者籲定期檢視成效 助產品「入屋」

本港正邁向超高齡社會，當局近年致力推動樂齡科技。研究發現，長者對醫療與運動的樂齡科技產品需求最高。有安老團體及社工指，樂齡科技是照顧長者的好幫手，惟售價過高，加上普羅市民家居狹小，往往窒礙其普及發展。有團體指，曾有照顧者因家中騰不出空位安放電動醫療床，甚至加裝輕便的防滑扶手亦有困難，致未能享用科技帶來的便利。有學者建議當局定期檢視成效，並加強推廣，盼助樂齡科技產品「落地」及「入屋」，應對未來20年的人口老化高峰期。

研究發現，長者對醫療與運動的樂齡科技產品需求最高。

自2021年起，本港65歲以上長者人口已逾20%，達至世界衛生組織定義的「超高齡社會」。2024年，本港長者人口佔比達23.9%，約175萬人，預期到2036年將增至244萬，至2046年更會達275萬人。

近年當局積極推動樂齡科技，協助長者應對健康及體能衰退後的生活。自2017年，政府與香港社會服務聯會合辦「樂齡科技博覽暨高峰會」，集合全球樂齡科技產品，屬業界盛事。去年底，嶺南大學於博覽舉行期間進行調查，發現醫療與運動相關產品最受市民關注，並統計到1000多件產品中，物理治療、健康監測及出行輔助產品達350件。

長者對產品認識不足礙推廣

嶺大研究生院高級講師蕭珮而指出，結果反映市民意識到守護健康及管理慢性疾病的重要性，如希望藉運動強化肌肉，預防肌少症。惟她指，售價高昂及對產品認識不足是推廣的最大障礙；現時雖有機構提供租借輪椅、氣墊床等樂齡科技產品的服務，但長者反映並不知情，導致使用率不高。

嶺大研究生院高級講師蕭珮而指，市民意識到守護健康及管理慢性疾病的重要性。

樂齡科技產品種類廣泛，由基礎的血氧儀、智能血壓計、家居防滑扶手、防水浸及煙霧警報系統，到較高端的扶抱機、電動醫療床，甚至智能陪伴機械人。安老服務協會名譽會長田北辰指出，現時開發商較集中研發標榜多功能的高端產品，但功能太多反為長者帶來負擔，「有長者嫌麻煩而不用。」

安老服務協會名譽會長田北辰指，售價高昂及使用不便，阻礙樂齡科技產品「落地」。

團結香港基金助理研究總監兼醫療及社會創新研究主管周嘉俊亦指，本港整體對樂齡科技的認識程度偏低，長者普遍使用操作較簡單、功能較直接的拐杖及健身器材，高端產品如家居自動化系統及遙距醫療等，則因認知不足未有使用。

支援照顧者的社企Agewhale創辦人Grace指，樂齡科技產品確是照顧長者的好幫手，但有照顧者反映，相關產品種類繁多，平日忙於工作及照顧長者，無暇了解。照顧者又稱，長者出院回家前，最需要尋找相關產品資訊，但瀏覽樂齡產品網站時發現分類籠統，難於篩選。她稱，市民較多採用已具口碑的平安鐘、防跌監測系統及家居監控鏡頭。

產品售價及安裝費用高昂

普羅市民家居狹小，亦窒礙樂齡科技產品「入屋」。她提到，曾有市民查詢安裝扶抱機或吊機，以便吊運長者，但因售價高昂，加上家中缺空間擺放而作罷，選擇聘用外傭照顧長者，「外傭工資較低，亦可協助處理日常照顧事務。」蕭珮而亦指，有市民曾計劃在家中安裝無障礙浴缸，但因改建浴室的費用不菲，被逼打消念頭。

對長期卧床的長者而言，可調校高低及旋轉的電動醫療床，為家居照顧的首選。田北辰指，電動醫療床售價動輒10多萬元，非一般市民能夠負擔，即使安老院舍可獲「樂齡及康復創科應用基金」資助以購置或租用，但因電動醫療床佔用較大空間，院舍一般亦只購買1至2張。

前線社工Ada稱，居於私人樓宇、唐樓或「劏房」的基層長者，受限於居住環境，難以使用高端樂齡科技產品改善生活的情況，「蝸居狹小得連安裝防滑扶手都有困難。」她指，該些長者只能採用平安鐘、或簡便的智能血壓計。

周嘉俊亦指，在私人住宅應用樂齡科技情況複雜，除搬運大型設施不方便、安裝耗時，事先亦應尋找專業人士評估家居，再按實際情況配對合適產品。不少長者反映遇到困難，他稱過去當局曾提供支援，但僅屬一次性的短期計劃。

建議地區團隊上門評估

面對未來的人口老化高峰，蕭珮而認為當局應把握時間加強推廣。她建議，當局可牽頭，聯同社福界、學界及研發商，就樂齡科技產品進行跨界別檢討，收集用家意見，並檢視現時推動上的成效，分析當中成功及不足之處，找出改善方案，以制訂未來的推廣策略。

周嘉俊亦期望，當局針對樂齡科技市場和需求進行統計，掌握宏觀概況。他又指，應針對不同消費群進行調查和分析，作為發展產業及投放資源的基礎。他提到，現時坊間普遍視樂齡科技為體弱長者的復康工具，卻忽略其在健康階段的預防功效，認為未來在推廣上應集中強調，及早使用樂齡科技，有助延緩身體機能衰退。

在研發方面，田北辰認為「樂齡及康復創科應用基金」亦可供學界及創科界申請，由本港一線大學研發後交科學園製造，並將產品交院舍試用，再按需要修訂改良，若反應理想才大量生產，有助降低成本及推廣。

Ada指，現時房屋署有為長者戶提供不同的樂齡科技設施，效果理想，建議當局安排地區支援團隊如關愛隊，上門為居於私樓或「劏房」的長者提供支援，如評估家居是否適宜安裝相關產品，再轉介社會福利署或社福機構跟進安裝事宜，或資助安裝費用，讓更多基層長者受惠。她亦建議，當局優化樂齡科技產品網站，增加如「適合家居使用的資訊」，方便市民選擇。

外地網購質素欠佳 消委會去年接獲2000投訴

部分樂齡科技產品售價高昂，有長者轉向外地網購，卻發現產品質素欠佳。去年消費者委員會接獲2000多宗涉及樂齡消費者的投訴，呼籲長者善用「樂齡消委會熱線」查詢。

有長者網購電動輪椅，收貨後發現貨不對辦。

嶺大研究生院高級講師蕭珮而表示，有長者為節省開支，嘗試從外地網購樂齡科技產品，以電動輪椅為例，有長者指本港售價達數千元，網購同類產品僅需數百元，滿心歡迎下訂購，惟收貨後發現電池持久力及承重能力不足，並欠缺維修保養的後續安排，深感後悔。

蕭稱，不少樂齡科技產品牽涉生活照顧所需，不宜以價格衡量，但長者退休後沒有收入，需要量入為出，往往難以抉擇。

人口老化帶動「銀髮經濟」，去年消委會接獲2769宗樂齡消費者投訴，涵蓋科技應用及預繳式消費等。近年，消委會設立「樂齡消委會熱線」，並與長者地區中心及社福機構建立諮詢與投訴轉介機制，協助長者處理消費問題。

房署試行「監測跌倒」等系統 協助居家安老

政府近年致力推廣「居家安老為本，院舍照顧為後援」的政策，多份《施政報告》亦以此着墨。房屋署及社會福利署分別在不同範疇推動樂齡科技，以應對社會需求。

過去10年，居於公共屋邨的長者由54萬增至74萬，反映對樂齡科技設施的需求與日俱增。去年4月，房署在2個長者住戶較多的屋邨試行「大門開關物聯網訊息系統」，為長者戶安裝感測器，監測大門開關狀態；若大門在設定時間內未有開啟，系統會主動通知親友作出支援。

房屋署為長者設置「家居跌倒感測器」。 房屋署提供

房屋署為長者住戶安裝「大門開關感測器」。 房屋署提供

跌倒是長者最常遇到的意外，房屋署亦安裝了「監測跌倒系統」，若監測到住戶跌倒，系統會自動連接24小時支援中心，由職員確認長者狀況；若未能確認安全，職員會通知聯絡人或報警求助。此外，署方亦試行「智慧門禁系統」，方便長者使用八達通或手機應用程式進出大廈。

社會福利署亦指，當局於2018年設立「樂齡及康復創科應用基金」，先後注資20億元，資助合資格安老及康復院舍購置、租用或試用科技產品，現時服務已擴展至私營或自負盈虧的安老院和殘疾人士院舍。截至去年底，當局批出逾9.1億元，資助2100個安老及康復機構購置或租用2.7萬多項產品。

自2023年9月起，社署把「長者社區照顧服務券計劃」擴展至租用生活、步行或位置轉移，及沐浴或如廁的3類輔助科技產品，盼改善體弱長者的生活，及減輕照顧者的壓力。

記者：關英傑