天氣｜天文台料回暖潮濕 周六起一連六日有雨 3.31氣溫高達29°C

天文台表示，廣東沿岸風勢微弱。天文台預料，廣東沿岸未來兩三日風勢微弱，日間相當溫暖，早晚較為潮濕，周五（27日）氣溫介乎22°C至27°C，濕度介乎70至95%。天文台又預料，受一道低壓槽影響，下周初日間部分時間有陽光及炎熱，下周二（31日）氣溫介乎24°C至29°C，濕度介乎75至95%。

天氣︱下周初日間部分時間有陽光及炎熱

天文台預料本港天氣大致多雲，下午部分時間有陽光及相當溫暖，氣溫介乎22°C至27°C，吹微風。

天文台料偏東氣流周末期間影響華南沿岸

根據天文台九天天氣預報，廣東沿岸未來兩三日風勢微弱，日間相當溫暖，早晚較為潮濕，部分地區有薄霧，明日（25日）氣溫介乎22°C至28°C，濕度介乎65至95%；周四（26日）氣溫介乎22°C至27°C，濕度介乎65至90%；周五（27日）氣溫介乎22°C至27°C，濕度介乎70至95%。

另外，天文台續指一股偏東氣流會在周末期間影響華南沿岸，該區雲量稍為增多。天文台預料一道低壓槽會在下周初至中期為華南地區帶來不穩定天氣，周六（28日）起連續6日都會有一兩陣驟雨。下周一至二（30日至31日）天氣大致多雲，有一兩陣驟雨。日間部分時間有陽光及炎熱。下周一（30日）氣溫介乎23°C至28°C，濕度介乎75至95%；下周二（31日）氣溫介乎24°C至29°C，濕度介乎75至95%。