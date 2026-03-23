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香港廣西南寧市同鄉會第十一屆常務理事會就職 林梓軒膺會長 促港桂深度融合

社會
更新時間：21:26 2026-03-23 HKT
發佈時間：21:26 2026-03-23 HKT

香港廣西南寧市同鄉聯誼會於今日（23日）舉行第十一屆常務理事會就職典禮暨二十周年慶典，林梓軒正式就任新一屆會長，以及是次活動籌備委員會主席。

林梓軒於典禮致辭時衷心感謝鄉親的信任與支持，表明將與新一屆理事會同仁攜手砥礪前行，堅定支持香港特區政府依法施政，致力凝聚愛國、愛港、愛桂的力量。他強調，聯誼會有責任成為「一國兩制」行穩致遠的守護者，矢志不渝地維護國家主權和香港繁榮穩定，持持推動邕桂港融合發展。

他表示，未來任期內將推動「香港所長」與「南寧所需」的精準對接，深化聯誼服務，增強鄉親凝聚力，積極拓展地區工作。他提出多項重點工作方向，包括搭建港桂交流橋樑、促進經貿文化與人才往來、助力會員企業融入國家「十五五」規劃發展大局等。

林梓軒就任香港廣西南寧市同鄉聯誼會第十一屆常務理事會會長。
林梓軒就任香港廣西南寧市同鄉聯誼會第十一屆常務理事會會長。

典禮主禮嘉賓包括環境及生態局副秘書長余健強，黃大仙民政專員胡鉅華，廣西南寧市海外聯誼會會長韋江，中聯辦九龍工作部部長祝小東，中聯辦港島工作部副部長尤斌，中聯辦新界工作部處長余新捷，南寧市政務服務局局長黃忠傳，全國政協委員、香港廣西社團總會永遠會長兼首席會長王明凡，立法會議員周浩鼎、陳恒鑌、楊永杰、郭芙蓉，深水埗區議員、香港廣西社團總會秘書長羅志超，香港廣西社團總會常務副會長李進，澳門廣西聯誼總會會長鄧永源，莊世平基金會會長莊永健等。

典禮同時慶祝聯誼會成立二十周年，筵開50席，邀請共逾600名來自香港、澳門及內地的嘉賓、鄉親、會員及義工出席盛會，聯誼慶賀，共襄盛舉。

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