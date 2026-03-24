加拿大駐港澳總領事芮强：加國科企借港金融中心 拓展中國及亞洲市場　

加拿大和香港商業和學術交流密切，加拿大駐香港及澳門總領事芮强接受《The Standard》（《英文虎報》）訪問時指，香港人口老化及少綠化空間等問題，為加拿大的生命科學和健康科技企業等帶來商機，加國科企來港，亦可借香港金融中心地位，拓展至內地和亞洲。

加拿大商會現有在港會員約3千人

芮强表示，加拿大在潔淨科技、可持續金融科技及風險管理領域屬全球領先，與香港作為全球第三大金融中心的經濟結構高度契合，而香港面對人口老化及城市綠化空間不足，亦為加拿企業在生命科學、健康科技及可持續生活領域帶來投資機會，形容加拿大的科技企業與香港是「天作之合」。

芮強又指，配合加拿大的「印太戰略」，企業透過香港金融科技周及其他健康科技展覽等不同平台進入香港市場，例如食品飲料和高端製造行業均可受惠。他又提到，加拿大商會今年1月主辦「跨太平洋企業家會議」，滙聚加拿大、香港及其他亞洲經濟體的投資者、學者和商界人士，為有意拓展香港、內地和亞洲市場的加拿大企業提供機會。他又補充，加拿大商會現有在港會員約3,000人，是全球規模最大的加拿大商會之一。

加拿大駐香港及澳門總領事芮强接受《The Standard》（《英文虎報》）訪問。何君健攝

港人熱衷赴加升學或移居

加拿大一向是港人升學和移居的熱門地點，前年有逾1.31萬名香港學生選擇到加拿大升學。芮強表示，加拿大多元文化與多語環境，為國際學生提供友善包容的氛圍，例如多倫多約有一半人口生於海外，粵語與西班牙語等語言普遍流通，而香港現有逾20萬名加拿大大學的校友，校友網絡不僅促進文化交流，亦可作為兩地商業合作的重要橋樑。

芮強特別指出，加港兩地在學術上聯繫緊密，並提到以在香港長大、現任多倫多大學著名醫學教授麥德華命名的獎學金，展現香港人在加拿大學術界的貢獻。

移居方面，芮強指，香港人非常適合在加拿大生活，因為兩地人民都十分善於社交，並建議有意移居加拿大的港人應主動了解當地社區，與其他新移民建立聯繫，以尋找歸屬感，而且加拿大各地均有許多社區組織，可協助新移民。

記者︰Raine Fung