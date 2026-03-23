中國胸痛中心大會將首次在港舉行 多場講座探討AI人工智能應用

第十五屆中國胸痛中心大會將於4月3及4日在香港舉行，是大會首次落戶香港，屆時會舉辦多場講座探討AI人工智能應用，亦會首次發布《國際胸痛中心建設標準》，推動國際胸痛中心建設規範化發展。醫管局表示，大會發揮本港「內聯外通」優勢，作為國家胸痛救治標準走向國際的重要橋樑，引領國際胸痛救治達至更高水平。

兩天辦16專業論壇、200專題講座

醫管局指，中國胸痛中心大會是中國心血管領域最具影響力的年度盛會之一，旨在推動胸痛中心建設，優化急性胸痛患者的救治流程。今屆大會首次落戶香港，並與深圳「雙城聯動」舉行，3,000名來自「一帶一路」沿線國家及世界各地的醫學界代表參與。2天會期共舉辦16個專業論壇，200個專題講座。專家亦會到瑪麗醫院、廣華醫院、威爾斯親王醫院、香港兒童醫院等參觀和交流。

今屆大會重點之一，是推動智慧醫療在臨床決策中的應用與發展。「胸痛中心AI論壇」將觸及以科技重塑胸痛診療；專題講座亦會探索一系列AI應用，包括AI解析心電圖波形、AI的急性心肌梗死預警系統、AI導航技術實現血管介入精准導航、AI輔助心肺復蘇應用等。

醫管局總行政經理（綜合臨床服務）曾子充（左）、第十五屆中國胸痛中心大會專家委員會主席謝鴻發（右）。

瑪麗醫院胸痛中心最快年底試行AI助手

醫管局總行政經理（綜合臨床服務）曾子充表示，大會發揮香港的國際定位，促進心臟病學領域的專業交流，推進國家胸痛中心標準走向國際；本港胸痛中心建設、院前胸痛處理、自動體外除顫器應用的特色也會得到展現。此外，大會將首次在本港進行認證授牌儀式，表彰全國250間獲認證的醫院，象徵本港作為連接國家與世界城市，在推動胸痛中心建設與心血管健康事業中扮演重要橋樑角色。

瑪麗醫院的全港首間胸痛中心於2024年11月投入服務。第十五屆中國胸痛中心大會專家委員會主席謝鴻發表示，中心啟用後，病人「到院至恢復血流」中位時間由約110分鐘，縮短至現時約5、60分鐘。他透露，瑪麗醫院胸痛中心會發展人工智能，其中「人工智能心電圖」可提升診斷準確度及速度，減少人為錯誤； 「心臟人工智能代理助手」則為醫生提供資訊。兩項人工智能項目屬輔助性質，最快於今年年底以瑪麗醫院作為試點推展。

被問到本港發展胸痛中心，仍有甚麽可借鑒内地或其他地方？謝鴻發說，現時本港院内死亡率近10%，數字上仍高於内地，冀進一步縮短院前救治時間， 「 當然我們不可能（像内地）每架救護車都有醫生，所以我們都有優化，在院前做了心電圖，而心電圖用AI準診斷。我們開始都開展了，病人不經過急症室，直接上手術室。」他補充，瑪麗醫院已借鑑内地建設「綠色通道」的概念，期望胸痛中心標準未來推廣至其他公院。

記者：蕭博禧