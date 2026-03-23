宏福苑聽證會︱4月舉行多兩輪共13場 次輪公眾人士可於3.25網上預約旁聽

大埔宏福苑火災成立的獨立委員會宣布，將於4月舉行第二及第三輪共13場聽證會，以聽取包括宏福苑居民及涉事方代表在內的證人證供。第二輪聽證會的公眾旁聽席位於3月25日起接受網上預約登記，名額先到先得。

4月共舉行13場聽證會

獨立委員會公布，將於4月舉行第二輪及第三輪共13場聽證會，以釐清事實，作為撰寫報告及提出建議的基礎。聽證會將於中環展城館舉行，並設有普通話和英文即時傳譯。

第二輪聽證會日期（共6場）：

4月8日（星期三）

4月10日（星期五）

4月13日（星期一）

4月15日（星期三）

4月16日（星期四）

4月17日（星期五）

第三輪聽證會日期（共7場）：

4月20日（星期一）

4月21日（星期二）

4月22日（星期三）

4月23日（星期四）

4月24日（星期五）

4月27日（星期一）

4月30日（星期四）

委員會將適時於其網頁公布每場聽證會的作證證人名單。

第二輪聽證會周三起接受公眾預約

為讓公眾能預先確定獲得旁聽名額，第二輪聽證會將採用網上預約方式，詳情如下：

預約時段 ：由 3月25日（周三）上午10時起，至3月28日（周六）上午10時 。

預約方式 ：透過網上系統（eform.cefs.gov.hk/form/ic-hearing/tc/）遞交表格，可選取一場或多場聽證會。

名額分配 ：按系統接收表格時間，以 先到先得 原則分配，每人每場只限登記一次。

結果通知：成功登記者將於4月2日或之前，透過電話短訊（發送人名稱為「#IC-hearing」）及電郵收到通知。

聽證會現場及兩個轉播區共提供約360個公眾旁聽名額，當中約半數將優先分配予宏福苑居民。第三輪聽證會及5月份聽證會的預約安排將於稍後公布。