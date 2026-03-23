立法會議員到訪廉署總部 交流反貪意見 促進立法執法互動協作

多位新一屆立法會議員今日（23日）到訪廉政公署總部，親身了解廉署工作及最新肅貪倡廉策略，並就最新反貪工作和廉潔情況交流意見。廉政專員胡英明歡迎到訪議員時表示，廉署與立法會一直緊密合作，議員的監察、建議和支持對廉署提升工作成效十分重要。

胡英明冀夥議員從根源改變樓宇維修生態

胡英明亦向議員簡介執法工作，他表示廉署十分關注近年樓宇管理及維修貪污罪行，當中涉及百萬元至過億元工程，亦涉及為數不少的非法組織和非法手段，廉署除了常設的專責小組外，亦增撥調查人員支援，全力打擊相關罪行。他亦期望立法會議員共同努力，全面檢視現時的制度，從根源徹底改變現時樓宇管理及維修行業的生態。

防止貪污方面，胡英明表示，廉署強調防貪專業性，為不同行業如銀行業、保險業及建造業等，都採取及早預防貪污的策略，亦鼓勵與不同商會協作，高效及全面推動防貪政策。倡廉教育方面，廉署革新反貪宣傳模式，其中「一九七四」咖啡廳和展覽廳亦成為香港的人氣參觀熱點，有效傳遞倡廉訊息。

廉政學院作「窗口」反駁外國失實言論

國際方面，胡英明亦提及香港國際廉政學院成立兩周年，成功發揮「窗口」的角色，透過舉辦專業反貪培訓，邀請世界各地反貪機構人員來港和到內地考察，親身了解國家和香港最新發展，認識國家社會和經濟情況，有效反駁和澄清外國對國家的失實言論。學院兩年內已舉辦近50個培訓課程，取得良好口碑，接觸近90個司法管轄區超過5,000人，當中包括一帶一路、中亞、中東及非洲多國。年內亦會拓展歐洲區域版塊的國家，持續擴大「朋友圈」。

此外，副廉政專員兼執行處首長丘樹春亦向到訪議員講解執行處的工作、機遇和挑戰，以及近年不同界別的重大貪污案件及大型執法行動等。立法會議員亦參觀多項廉署設施，包括舉報中心、拘留中心、電腦資料鑑證組、法證會計組和專責調查上市公司貪污罪行的組別，進一步了解廉署人員應用人工智能技術到日常調查工作和最新電子蒐證程序，及廉署應對商業機構貪污罪行的調查工作。議員亦到訪廉署室內射擊場，觀察廉署的槍械配備和了解配槍人員執行職務的訓練。

議員亦到訪香港國際廉政學院，了解國際培訓和交流工作，並透過參觀廉署展覽廳，體驗廉署最新沉浸式倡廉教育策略和各種防貪項目。

是日到訪廉署總部的議員包括立法會主席李慧琼、議員吳永嘉、吳傑莊、梁子穎、陳穎欣、莊豪鋒、鄧銘心及譚鎮國。廉署亦將於4月及5月再安排兩場立法會議員訪問活動，務求令更多議員加深了解廉署工作。